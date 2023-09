escuchar

El filósofo Santiago Kovadloff, coordinador del grupo de intelectuales que asesora a Patricia Bullrich, vaticinó este jueves que “el porvenir será violento” independientemente de quien triunfe en las elecciones presidenciales. El poeta, en el ciclo de entrevistas que realiza Luis Novaresio por LN+, se preguntó cuánto tiempo podría durar Javier Milei como presidente, de quien criticó su visión “no republicana”. El ensayista, de 80 años, también se refirió al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa: “Todos los medios para alcanzar el poder son legítimos para él”.

Kovadloff se mostró intranquilo ante Milei y Massa: “Tengo la sensación de que no son sinceros”. El filósofo afirmó que “el proyecto de Milei no es de república, sino de un Estado fuerte jibarizado por la voluntad de poder de un hombre que reniega de la república”.

En ese sentido, el escritor se preguntó “cuánto podría durar” el libertario en caso de llegar al Ejecutivo. “No le veo estructura para sostenerse. Tal vez me equivoque y el país está pidiendo mayoritariamente una figura así”, dijo.

Kovadloff consideró que una alianza entre Milei y Massa podría ser posible: “Massa y Milei pueden terminar siendo aliados porque se fortalecen respondiendo a necesidades recíprocas: estructura partidaria para Milei y presidencia de la nación para Massa si no la gana”. De esta manera, para el ensayista el actual ministro de Economía podría gobernar tras la figura de Milei.

Javier Milei y Sergio Massa (Fuente: LA NACION / Tomás Cuesta - Hernan Zenteno)

“Me asombra el efecto Massa”, reconoció el filósofo, autor de numerosas obras. Ante la pregunta de Novaresio sobre si cree que para Massa el fin justifica los medios, Kovadloff contestó: “Creo que sí. Massa tiene una convicción y hay que tomarla en serio. Está persuadido de que la lucha por el poder justifica cualquier recurso”.

“No sé si leyó a Nicolás Maquiavelo, pero si lo leyera, vería que Maquiavelo es una redundancia”, expresó. Y añadió que “para Massa es el poder lo que finalmente da identidad política y cree que los medios para alcanzarlo son todos, todo es legítimo”.

“La tergiversación de las palabras; sentarse con quien luego vas a traicionar; levantar el dedo acusatoriamente contra quien luego termina siendo tu aliado. Estos procedimientos evidencian ambición”, ejemplificó el asesor de Bullrich.

No hay salida al conflicto

Kovadloff consideró que el conflicto es inevitable. “El porvenir de la Argentina, del modo que fuere, va a ser violento”, afirmó, y sostuvo que sólo si Bullrich triunfa entonces “la ley va a pasar a estar en un primer plano y el poder supeditado a la ley”.

“Si Patricia es presidenta comienza una lucha descarnada entre el delito y la estructura corporativa del país, por un lado, y el proyecto de una república, de una democracia republicana, cuya inversión primordial es esta: donde hoy el poder es hegemonía y la ley esta subordinada, con Patricia será al revés”, sostuvo el ensayista.

Patricia Bullrich con Santiago Kovadloff prensa Bullrich

Kovadloff, no obstante, alertó de las consecuencias que habrá si Bullrich implementa sus políticas: “No hay que creer que el proyecto republicano de Patricia no va a suscitar una rebelión en aquellos sectores que se vean mas afectados por él. Pero quien procede de conformidad con la Constitución de la Nación tiene derechos, como enfrentar a los violentos que no se avienen a la vida constitucional”.

El filósofo se deshizo en elogios hacia la Constitución: “Leer la Constitución Nacional es tener acceso a la sabiduría, que consiste en ver los matices”. “¿Qué es un sabio?”, se preguntó Kovadloff. “Es un hombre que no puede saber todo, que tiene hipótesis aproximadas a la realidad, firmeza para defenderla y una notable disposición al diálogo”, respondió.

El intelectual, asimismo, imaginó lo que podría pensar Juan Bautista Alberdi, considerado el padre de la Constitución, en un mensaje hacia el futuro: “Creo que Alberdi nos está esperando a fines del siglo XXI diciendo ´van a venir para acá o se van a quedar todavía en el siglo XIX?’”.

LA NACION