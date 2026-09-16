Santilli apura reuniones con siete gobernadores en 24 horas para conseguir votos en el Congreso

En busca de conseguir los votos para las aprobaciones en el Congreso de los distintos proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apurará reuniones esta semana con siete gobernadores aliados, divididos en tres tandas.

El inicio del raid de encuentros se da a menos de un día del envío al Parlamento del proyecto de ley presupuesto 2027, que contempla para el año entrante una inflación acumulada del 18% anual mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.

Además, el Gobierno ultima por estas horas para su envío, también por la Cámara Baja, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, alrededor de la causa Malvinas, y también tiene especial interés en la aprobación del proyecto de reforma electoral, cuyo principal objetivo para la administración libertaria es la eliminación de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El cambio de las reglas de la votación genera resistencias tanto en aliados como en la oposición.

Con la mira puesta en esas tres paradas, Santilli recibirá este miércoles en su despacho de la Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Se trata de cuatro mandatarios aliados y de buen vínculo con la Casa Rosada.

Mañana jueves, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Pasado el mediodía del mismo día, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde a Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Santilli, principal nexo con los mandatarios provinciales desde que en noviembre asumió primero en el Ministerio del Interior, lo que profundizó con su llegada a la jefatura de Gabinete, es el principal encargado de conseguir los votos para la aprobación de los proyectos.

La senadora salteña Royón junto con Patricia Bullrich Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado

Los proyectos en la mira

El Gobierno tiene por delante, en los tres meses y medio que restan del año, una desafiante agenda parlamentaria en la que, salvo en el proyecto alrededor de la causa Malvinas, suponen una verdadera dificultad para conseguir los votos. Por eso es clave la negociación con los mandatarios provinciales.

El presupuesto 2027 se envió en las últimas horas al Congreso y supone un crecimiento del PBI del 4 por ciento. Entre otros supuestos, también estima que la inflación acumulada en el año será del 18% (21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, alrededor de la causa Malvinas, está en su etapa de definiciones de los últimos detalles técnicos y apunta a incrementar sanciones a empresas que operen en la zona, así como hacerlas extensivas a sus proveedoras. Es el proyecto que en el Gobierno suponen más sencillo de lograr apoyos, pero aun así no suponen un tratamiento express.

En tanto que la reforma política supone un verdadero desafío para lograr la eliminación de las PASO. Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, ya advirtió la dificultad para conseguir los votos y, aunque ayer comenzó su tratamiento en Comisión, fue una formalidad. Poco menos de una hora después de abierta la comisión, el proyecto pasó el debate a cuarto intermedio sin una fecha concreta.