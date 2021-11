Santilli cerró su campaña en La Plata con Manes: “Pedimos justicia y nos respondieron liberando presos”

LA PLATA.- “Borombonbón, Borombonbón, Diego Santilli, gobernador” El candidato a diputado nacional Diego Santilli cerró este mediodía la campaña de Juntos en el estadio Atenas de La Plata. Y afuera sonó la consigna que lo instaló como candidato a suceder a Axel Kicillof.

El aspirante, que esta vez a diferencia del cierre para las PASO no estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta- hizo eje en el reclamo de más seguridad y justicia en esta provincia. Sí participó con un discurso encendido su exrival y ahora compañero de lista Facundo Manes.

Cierre de campaña de Junstos por el Cambio, Diego Santilli; Facundo Manes Y Graciela Ocaña Santiago Filipuzzi

“Pediste trabajo al gobierno y te respondieron con el plan platita. Pedimos que chicos en las escuelas y respondieron con viajes de egresados. Pedimos que no nos maten por un par de zapatillas y respondieron que eso pasa en todo partes del mundo. No es así, no es así. Pedimos justicia y respondieron liberando presos. ¿Hasta cuando?”, se preguntó el líder de la lista opositora al gobierno.

Afuera de Atenas una murga repetía: “Pongan huevos, huevos colorados, el domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar”. Adentro el candidato arengó: “Este 14 de noviembre se discute que país queremos. Los bonaerenses queremos ver a delincuentes presos. Tu voto vale, más que siempre, más que nunca. Podemos construir una provincia y un país distinto. Juntos vamos a defender tu historia”, prometió Santilli.

El aspirante a diputado nacional agradeció a los dos grandes ausentes en el acto de cierre de campaña legislativa. “Gracias Mauricio por habernos acompañado en la provincia. Gracias Horacio querido, hemos caminado mucho Juntos, gracias, gracias, gracias”, dijo.

En cambio acompañaron otros referentes como Margarita Stolbizer, Gerardo Millman y Joaquín de la Torre. También estuvo presente Emilio Monzó y el ex vicegobernador Daniel Salvador.

La coalición opositora espera el domingo repetir al menos el resultado de la provincia de Buenos Aires cuando ganó por más de cuatro puntos al Frente de Todos. Entonces la suma de las listas de Santilli y de Facundo Manes reunió 37.99 por ciento de los sufragios contra 33.64 de la nómina que lidera Victoria Tolosa Paz (FDT).

Santilli, en el cierre de campaña de Juntos

En el acto de La Plata Santilli se mostró con Manes que va tercero en la lista de diputados y con Graciela Ocaña que ocupa el segundo puesta en la misma nómina. La mujer encendió a la tribuna con una crítica a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Es muy doloroso que la vicepresidenta esté primera para cobrar cuando hay ochenta mil jubilados esperando y ella se haya saltado la fila para estar primera. Tenemos que decir basta”, dijo y logró que todo el estadio lance un fuerte abucheo a Cristina.

A su turno Manes emuló el discurso de campaña de Raúl Alfonsín en el 83 con épica de himno nacional: ”Al gran pueblo argentino Salud, al gran pueblo argentino educación, al gran pueblo argentino Seguridad. Por una nueva Argentina, vamos”. Su discurso de tono emotivo calentó el clima para el momento en el que le tocó hablar a Santilli.

A su turno, el intendente de La Plata, que ofició de anfitrión, Julio Garro llamo: “A fiscalizar, a fiscalizar a fiscalizar”.

Afuera de Atenas una manifestación pedía justicia por el crimen de Franco Iriart, un joven muerto en confusas circunstancias en esta capital. “Mailen Demonte lo chocó sin papeles en el auto, sin registro, sin seguro”, se quejaron los manifestantes reunidos en contra de Garro. “Enrique Rifoucart secretario de Salud de SAME, pedimos que haga su trabajo y no cubra a Andrea Velázquez”, exigían los manifestantes. Velázquez, médica del SAME, no quiso trasladarlo al hospital, se quejaron los manifestantes reunidos en las inmediaciones al acto político.

Una vez que terminó el mitin Santilli se fue sin enfrentar a la multitud que pedía justicia. La Nacion preguntó por aquellos que ya lo proclaman gobernador. “No es tiempo de hablar de 2023″, dijo.