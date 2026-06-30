Santilli jura como jefe de Gabinete con la presencia de 14 gobernadores, en señal de respaldo político

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni tendrá una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores que confirmaron su asistencia al evento, previsto para esta tarde en el Salón Blanco. Santilli jurará como ministro coordinador a las 17:30, frente al presidente, Javier Milei.

Será el cuarto jefe de Gabinete de la administración mileista en dos años y medio de gestión después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni.

En la jura también estará presente Adorni, según confirmaron fuentes de Gobierno. Este martes también está previsto que ambos mantengan una reunión de “transición”, algo que ayer ya comenzaron a hacer los equipos de ambos.

Adorni renunció a su cargo el último sábado, en medio de una complicada situación política y judicial por su crecimiento y movimientos patrimoniales desde que ingresó a la administración pública.

Su derrotero llevó más de tres meses, en los que creció el hastío en las distintas terminales del oficialismo, que el último semana coincidieron en sentir “alivio” y mirar con buenos ojos la llegada de Santilli al cargo de ministro coordinador. “Oxigenación” era la palabra más repetida en los distintos despachos.

Diego Santilli, Javier y Karina Milei

En la ceremonia se espera que esté presente el Gabinete en pleno, así como la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich; el líder de la Cámara Baja, Martín Menem; y el jefe de la bancada de Diputados PRO, Cristian Ritondo, entre otros.

Respecto de la convocatoria a mandatarios provinciales, fuentes de Casa Rosada aseguraron que se trató de una invitación desde Presidencia. Lo explicaron como una “deferencia” en el vínculo con lo gobernadores que Santilli trazó desde que llegó al Gabinete, en la cartera de Interior, en noviembre pasado. Desde allí trabó un vínculo fluido que se tradujo, a su vez, en muchos apoyos parlamentarios claves para la aprobación de ciertas leyes.

Desde su llegada a ese cargo, Santilli tendió puentes con los mandatarios provinciales para restablecer el vínculo con ellos después de meses de tironeos y diferencias.

Ubicado en el primer piso de Casa Rosada, el Salón Blanco fue también escenario hace casi ocho meses de la jura de Santilli como ministro del Interior. Esa cartera fue desde la que se reconstruyó el vínculo y quedará bajo la órbita también del ascendido funcionario durante la nueva fase que se abre.

Entre los gobernadores confirmados para asistir hoy están el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio; el de Salta, Gustavo Sáenz; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el de Córdoba, Martín Llaryora.

Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete, ingresa a Casa Rosada Fabian Marelli

Con todos ellos, desde su asunción en noviembre pasado, Santilli se reunió en diversas oportunidades tanto en Casas Rosada como en sus respectivas provincias. En gran parte de ellas con la presencia de Adorni, lo que era visto por distintas fuentes como una suerte de “intervención” en la gestión de Santilli que terminó teniendo vuelo propio y reemplazándolo en el cargo.

En Casa Rosada celebraban las presencias de los mandatarios provinciales porque creen que es una señal de lo que seguirá siendo uno de los “activos” de su rol, “potenciando” la relación con las provincias, claves para

Como contrapartida de eso, en el Gobierno había quienes veían una “equivocación” en la idea de Adorni de asistir al encuentro, al entender que “estira una exposición innecesaria”. Otros se mostraban más condescendientes y aseguraban que era “lógico”, teniendo en cuenta el recambio. De concretarse será la primera aparición pública de Adorni tras dejar el cargo al que llegó a fines de octubre pasado.