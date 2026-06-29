Santilli llega a la Jefatura de Gabinete con poderes amplios y retiene Interior para negociar con los gobernadores

Por medio de una foto con sonrisas en la quinta de Olivos, el gobierno de Javier Milei escenificó en la noche del domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, vacante desde ayer por la renuncia de su antecesor, Manuel Adorni.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. ¡VLLC! ”, tuiteó el Presidente cerca de las 20, para dar confirmado lo que, durante el fin de semana, venía circulando como un secreto a voces: el ingreso de Santilli al cargo de ministro coordinador.

Luego de más de 100 días de incesante desgaste, con la Justicia investigándolo por presunto enriquecimiento ilícito y el Congreso dispuesto a votar su destitución, Adorni dio el sábado el paso al costado que esperaban no pocos funcionarios del Gobierno. Además de elogiar el “músculo político” de Santilli, el Presidente defendió, en diálogo con LN+, la “honestidad” de su ya exfuncionario y pidió “no condenarlo” antes de que se expida la Justicia.

Javier Milei y su exjefe de Gabinete Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

La incorporación de Santilli, coincidían en la Casa Rosada, trajo alivio a quienes temían que el escándalo alrededor de Adorni y su enorme crecimiento patrimonial complicara aún más la gestión y la economía.

A Santilli, ministro del Interior desde noviembre del año pasado, lo acompañará bajo su órbita Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, como vicejefe de gabinete, un esquema similar en lo formal al que protagonizaban Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Un santillista puro

Gustavo Coria, del riñón santillista, seguirá como secretario de Interior. “La diferencia ahora es que los dos tienen diálogo permanente con Karina (Milei)”, contó una fuente del Gobierno con conocimiento de los vínculos de ambos con la secretaria general de la Presidencia, que tendrá injerencia directa en el diálogo político con los gobernadores y la oposición.

Gustavo Coria fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Gentileza: elagora.digital

Durante el lunes, informaron fuentes oficiales, se llevará a cabo la transición entre el equipo saliente y el entrante.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei , con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, posteó el propio Santilli minutos después del tuit presidencial.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, destacó el ministro coordinador.

Cerca del flamante jefe de Gabinete confirmaban que Santilli “va a mantener la negociación política con el Congreso y los gobernadores en la búsqueda de construir acuerdos para las reformas que busca el Presidente”, con la eliminación o suspensión de las Paso como uno de los objetivos prioritarios.

Ese trabajo de diálogo fue calificado de “extraordinario” por el propio Presidente en su entrevista por LN+. Seguirá siendo parte de la mesa política, en la que Karina Milei tiene una influencia decisiva.

La quinta de Olivos, donde se desarrollaron los acontecimientos Nicolas Suarez

Por otro lado, expresaron cerca del inminente ministro coordinador, se prevé que Santilli tenga “una presencia mediática fuerte, poniendo la cara en las buenas y en las malas”, en un complemento con el vocero presidencial, Adrián Ravier, que también iniciará formalmente sus tareas esta semana.

En tercer lugar, informaron las fuentes, Santilli “pasará mucho tiempo en la gestión”, con reuniones de seguimiento con los ministros para revisar el funcionamiento de cada área. Y recalcaron que, a pesar de ser un leal a Karina Milei, sostiene un buena sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo.

“Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, posteó la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras, dentro del Gobierno, de la salida de Adorni. Distintos gobernadores y también el ex presidente Mauricio Macri, enemistado con Milei, saludó la llegada de Santilli.

En los últimos meses, Santilli bajó casi a cero su alta exposición pública, una de sus marcas registradas en más de treinta años de carrera política. Dejó de frecuentar los espacios del Pro, el partido al que se sumara dos décadas atrás, y comenzó a endurecer su discurso hasta mimetizarse con los libertarios puros.

De la mano de esos evidentes cambios de fondo y forma, Santilli se ganó la confianza de los hermanos Javier y Karina Milei. El triunfo electoral en las legislativas bonaerenses de octubre pasado, y su negociación con legisladores y gobernadores para aprobar leyes clave en el Congreso le permitieron ir sumando apoyos y avanzando casilleros. Convencido de que su objetivo es gobernar la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2027, negaba tener interés en ser jefe de gabinete en tiempos de crisis.

“No quiere saber nada”, contestaban en los días previos al fin de semana cerca del aún ministro del Interior, cuando los consultaban sobre su disposición a ser el sucesor de Adorni, aunque siempre con la puerta para dar el sí “si se los pide Javier o Karina”, algo que efectivamente ocurrió a fines de la semana pasada.

Santilli, con Karina Milei y el eyectado Adorni, en un paso por el Congreso ARCHIVO

En los últimos meses, Santilli se concentró en aceitar vínculos, esos que fue construyendo en la política tradicional, para ayudar a enderezar un barco oficialista con problemas de estabilidad en el Congreso y su relación con las provincias.

Nacido a la política en el peronismo, el por dos décadas dirigente macrista devino en soldado de Karina Milei. En la búsqueda de apoyo para la reforma laboral, el ministro del Interior se encargó de utilizar sus contactos para pedir clemencia para Adorni a los aliados parlamentarios del oficialismo. No sabía, por cierto, que el esfuerzo le reportaría entrar en la lista corta de “tres candidatos” -según expresó el Presidente- a reemplazar a Adorni, y finalmente el elegido.