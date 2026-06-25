La nueva comunicación del Gobierno con la dupla Ravier-Fernández: más agenda mileísta y un “reseteo” con los medios

La nueva dupla de comunicación del Gobierno, conformada por el secretario de Medios, Fabián Fernández, y por el vocero presidencial, Adrián Ravier, todavía no asumió, pero ya baraja, entre todos sus objetivos, dos bien nítidos hacia adelante: uno, que la agenda de gestión del Gobierno vuelva a la vida pública; otro, hacer un reseteo en la relación con los medios.

Por lo que pudo averiguar este medio a través de distintas fuentes oficiales, Ravier será el fronting con la prensa y quien se encargará de hablar en on y en nombre del presidente Javier Milei.

Mientras tanto, Fernández -de larga experiencia en la comunicación política, que durante esta gestión manejó la institucional de YPF- hará el back office, es decir, tenderá los vínculos con los medios y también coordinará entre los ministerios para que el oficialismo logre canalizar sus acciones de gobierno y sus líneas discursivas en la esfera pública.

Por estas horas, Ravier y Fernández barajan qué área del organigrama le quedará a cada uno. Toma fuerza la idea de que el vocero también encabece una secretaría que dependa de la Jefatura de Gabinete, pero todavía no está cerrado.

Una foto de la primera reunión entre Fernández y Ravier X Adrián Ravier

Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, la idea con este flamante tándem que viene a reemplazar a Manuel Adorni y Javier Lanari, más allá de que el primero sigue como jefe de Gabinete, será en principio “retomar el flujo de información de la gestión”, que se vio achacado por los problemas judiciales de Adorni.

En principio, ambos buscarán inyectar oxígeno al área comunicacional y volver a instalar la narrativa propia, con la que el Gobierno se siente más cómodo, al contrario de estos últimos meses en los que la pelota estuvo del lado de la oposición, que sacó provecho de las revelaciones sobre los gastos y los viajes del jefe de Gabinete.

Para eso, sobre todo Fernández buscará aceitar la coordinación entre los ministerios para centralizar información, en forma de usina para que después utilice los datos Ravier en sus exposiciones públicas.

Asimismo, el secretario de Prensa encabezará otro objetivo importante: un “reseteo” en la relación con los medios, tanto con los periodistas como con los dueños de las empresas. Avezado en estas tareas, Fernández tendrá en este ítem una misión difícil tras dos años y medio -intensificados este 2026- de altísima tensión entre el Presidente y la prensa.

Sin embargo, por su rol no solo frente a YPF sino antes también en Lanús, el secretario entrante cuenta con un panorama relativamente nítido de cómo se mueven los distintos actores de la comunicación y del estado de los nexos del Gobierno con ellos. Otra de sus tareas será insertar a los funcionarios en programas en vivo.

Esto no significará, aclaran desde la Casa Rosada, que vaya a reanudarse la pauta oficial que se cortó. Esa cuestión está descartada, por orden expresa de Milei. No obstante, los canales de publicidad se mantendrán en las mismas áreas en las que funcionan hasta ahora, sobre todo en las empresas como la petrolera.

Ravier y Fernández sí buscarán canalizar una mejor relación interpersonal con los periodistas para, como otro de sus fines, lograr visibilizar las tareas de los ministerios que no impactan en la vida mediática.

Fabián Fernández y Karina Milei en la Fundación Faro Presidencia

El encargado de dar la cara por la gestión será Ravier, esto pese a que Fernández lo acompañará tras bambalinas y en la producción de sus apariciones públicas.

La vuelta de las conferencias de prensa en la Casa Rosada fue confirmada por Ravier este mismo miércoles. El vocero anunció que el próximo viernes a las 11 será su presentación oficial en la Casa de Gobierno, a la vez que el próximo martes, también a las 11, hará su primera rueda.

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 24, 2026

Estos encuentros bajaron su frecuencia este año, sobre todo porque Adorni no podía evitar en esas intervenciones las preguntas sobre su situación judicial, en medio de la causa en la que está acusado de enriquecimiento ilícito. La última conferencia de prensa en la Casa Rosada fue el 8 de mayo.

En el Gobierno se entusiasman con la figura de Ravier no solo por su cercanía a Milei y por su manejo de la información económica, sino también porque es una cara nueva para la mayor parte de la gente (pese a sus dos años como diputado nacional), lo que -dicen- permitirá una “renovación” en la narrativa oficial.

Adrián Ravier dejó su banca como diputado nacional para asumir como vocero @adrián.ravier

Por ahora, se piensa a Ravier en un rol institucional, corrido de los aires chicaneros que supo ostentar Adorni en los albores de la gestión libertaria.

Ya con la bendición de la secretaria general, Karina Milei, que anoche en la Fundación Faro lo aplaudió sonriente cuando su hermano lo nombró, Ravier de origen tiene fuerte cercanía con el estratega Santiago Caputo. Algunos dicen que en el oficialismo es visto con interés para disputar en 2027 la gobernación de La Pampa.

Al igual que Ravier, Fernández intentará hacer equilibrio entre las dos terminales políticas más importantes del oficialismo. A pesar de que trabajó hasta ahora ligado más al universo caputista, el secretario de Medios también fue ungido por la hermana presidencial para su cargo y, claro, por el propio Milei. Esto luego de un reporte con halagos y buenas referencias sobre él de parte de Horacio Marín, mandamás de YPF y quien hasta ahora fue el jefe de Fernández.

Fernández trabajó en comunicación institucional de YPF y su jefe fue Horacio Marín IGNACIO ARNEDO

“En estos meses estuvo el juicio por YPF, el riesgo país perforó los 500 puntos y bajó la inflación, pero las tres cosas pasaron desapercibidas. La idea es retomar la impronta de información de la gestión”, comentaban en Balcarce 50 este miércoles.

Otra de las incógnitas para la nueva dupla es qué pasará con las fuertes restricciones a la tarea de los periodistas acreditados, ordenadas por los hermanos Milei tras el cierre de la sala que se produjo en abril. De momento, en el oficialismo aseveran que será un tema a debatir. A esta hora, la balanza se inclina más para que en el organigrama la sala quede a cargo de Ravier.