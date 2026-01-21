Santilli pidió el apoyo del gobernador de Neuquén a la reforma laboral y recibió una lista de reclamos provinciales

NEUQUÉN.- En medio de una gira por las provincias para cosechar apoyo al proyecto de la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este miércoles Neuquén y mantuvo una reunión con el gobernador Rolando Figueroa. Fue el segundo encuentro del titular de la cartera política con el mandatario provincial, que esta vez presentó una serie de reclamos a Nación por deudas de la Casa Rosada y el ministerio de Economía.

Santilli llegó a Villa La Angostura al mediodía. El sitio elegido para el encuentro fue El Messidor, un castillo que oficia desde la década del 60 como la residencia de verano del gobernador neuquino, y que tras el golpe de Estado de 1976 fue el lugar de reclusión de María Estela Martínez de Perón. Pero ahora, Neuquén es reconocida por ser el enclave de Vaca Muerta.

Al salir de la reunión, Santilli hizo breves declaraciones a los medios presentes en Villa La Angostura. Calificó el encuentro como “muy positivo” y aclaró que Figueroa no se mostró preocupado por las posibles modificaciones para el Impuesto a las Ganancias, como ocurrió con otros gobernadores.

El ministro del Interior redobló la apuesta: “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo, como parte del eje discursivo que despliega en todas las provincias que visita.

Antes de Figueroa, Santilli venía de visitar al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

Por su parte, Figueroa sentó la postura de su administración: “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos”, escribió el gobernador. Y enseguida advirtió: “Desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirían modificaciones”.

Los reclamos

El mandatario neuquino llevó su propia lista de reclamos al ministro del Interior. En una conferencia de prensa que ofreció la semana pasada en Neuquén capital, Figueroa adelantó que iba a reclamar la deuda que Anses tiene con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), la caja provincial, así como fondos de obras que siguen pendientes.

“Lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben”, dijo Figueroa en referencia a un reclamo para que Nación pague 200 millones de dólares que adeuda el ANSES al ISSN, acumulado desde 2017, y que su administración pretende “volcar a las obras públicas”.

La llegada de Santilli a Villa La Angostura constituye su segundo viaje a la provincia desde que asumió como ministro del Interior. En noviembre, había visitado Neuquén capital, donde mantuvo un encuentro con referentes neuquinos de La Libertad Avanza y tuvo su primera reunión con Figueroa.

Figueroa con Santilli en El Messidor, en Villa La Angostura

En este segundo viaje a la provincia patagónica, el ministro del Interior propuso sostener el diálogo con el mandatario neuquino, quien a su vez destacó la necesidad de “fortalecer la agenda de trabajo con el Gobierno nacional”.

Santilli ya había visitado la provincia de Salta y tiene previsto continuar su gira en Entre Ríos. Tras su paso por Villa La Angostura, aseguró que durante el encuentro abordaron temas ya resueltos y otros que quedan pendientes, y agregó que se lleva una lista de tareas para trabajar junto a su equipo.

El escenario provincial

En el Congreso, la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, quienes responden a Figueroa, presentaron un proyecto de “Ficha Limpia”. Se trata de una iniciativa más amplia que la oficial, la cual fracasó en el Senado. Con el proyecto, el gobernador neuquino se anticipó a Milei, quien había dicho dos días antes que iba a “insistir” con su ley.

De todos modos, en la gobernación aseveran que no es de su interés apoyar ni confrontar con el Gobierno nacional, sino ser coherentes con su propia agenda. Es que Figueroa se enfrenta a unos comicios clave en el 2027, donde tendrá que definir un armado político para mantener la gobernación y ganar en varias ciudades importantes, como es la capital provincial, aún en manos del histórico Movimiento Popular Neuquino.

Rolando Figueroa y Javier Milei

Según pudo averiguar LA NACION, en La Libertad Avanza Neuquén se sienten confiados en que pueden imponerse en las elecciones del próximo año. Luego de haber ganado los comicios de 2025 para diputados y senadores por 2 y 6 puntos respectivamente, esperan que una posible candidatura de Milei por la reelección impulse su boleta a nivel local.

Además, los libertarios consideran que el electorado neuquino le atribuye los efectos de la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a la gestión de Milei, a pesar de que el gobernador Figueroa respaldó esos proyectos e intervino en temas que refieren a hidrocarburos.

Con la colaboración de Lautaro Castillo