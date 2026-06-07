Mauricio Macri, en el Día del Periodista: “Deseo que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”

En el marco de la celebración del Día del Periodista, dirigentes de todo el arco político reconocieron a los trabajadores de la prensa y destacaron su labor. El Gobierno, en tanto, por el momento no se pronunció.

El expresidente Mauricio Macri recurrió este domingo a sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a la prensa con motivo del Día del Periodista.

A través de una publicación en X, el expresidente Mauricio Macri escribió: “El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”.

El posteo de Macri en X

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo lo propio con un saludo en las redes. “Feliz día a los periodistas que cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad”, dijo y agregó: “En nuestra Provincia esa tarea se respeta y la consideramos un pilar en la construcción democrática”.

El posteo de Kicillof

Diego Guelar, el exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China, también publicó por la celebración. “De Mariano Moreno en más, la eterna “batalla Cultural’ en la Argentina es por defender la DIVERSIDAD. ¡¡Feliz Día del Periodista!!”, escribió.

El posteo de Guelar

“Sin periodismo libre no hay democracia”, planteó Mario Negri, histórico dirigente radical y expresidente del bloque en el Congreso. “Felicitaciones a quienes hacen las preguntas que otros prefieren evitar, a quienes investigan, informan y sostienen el derecho de la sociedad a estar informada”, dijo y cerró: “La libertad de expresión no se negocia: se ejerce”.

El posteo de Negri

El pronunciamiento de Macri y otros dirigentes del arco político se produjo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. Hasta el momento, desde la Casa Rosada no se difundieron mensajes oficiales por la efemérida. Tampoco hubo comentarios de ninguno de los ministros del gabinete de Javier Milei.

El Presidente suele referirse habitualmente a los periodistas con descalificaciones utilizando términos como “basuras”, “miserables” e “inmundicias” para desacreditar la labor informativa de quienes cuestionan su gestión o sus decisiones.

En las últimas semanas, el Gobierno intentó retirar del Senado el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, por sus lazos familiares con el periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon —de quien la letrada es cuñada—, autor de las investigaciones sobre la presunta criptoestafa del caso $LIBRA y de las irregularidades en el aumento patrimonial del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pese a la resistencia oficialista, la postulación de la magistrada obtuvo su aprobación con dos tercios de los votos en el Senado. La firma de su designación quedó ahora en manos de Javier Milei.

El presidente Javier Milei, durante una de sus temperamentales alocuciones Anibal Greco

La votación también dejó expuestas diferencias dentro de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich optó por abstenerse y justificó su decisión al invocar una “objeción de conciencia”.

En paralelo, la Academia Nacional de Periodismo difundió un comunicado por el Día del Periodista en el que advirtió sobre un “clima de hostigamiento” hacia la prensa y cuestionó el tono de los ataques dirigidos contra periodistas.

“Permanentemente se acusa al periodismo de actos corruptos, de responder a imprecisos intereses y de ser un simple vocero de personas o sectores que tampoco se nombran”, señaló la entidad.

“La voz más importante en esa campaña de invariables agravios es la del Presidente de la Nación, quien cree, al parecer, que enfrentándose al periodismo obtendrá réditos políticos”, expresó la institución.

La Academia sostuvo, además, que este tipo de expresiones, replicadas también por otros funcionarios, pueden afectar tanto la seguridad de los trabajadores de prensa como el ejercicio de la libertad de expresión, uno de los principios fundamentales del sistema democrático.

Según un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que la organización comenzó a relevar estos episodios en 2008. De ese total, 119 casos fueron atribuidos al presidente Milei.