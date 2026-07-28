Santilli recibió al embajador de Trump, que se interesó por las reformas que el Gobierno impulsa en el Congreso

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este martes en Casa Rosada con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Según dejaron trascender desde el Gobierno, durante el cónclave ambos “abordaron los principales temas de la agenda bilateral y reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la relación estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos”.

Según supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo, en el encuentro se abordaron también las reformas que la administración libertaria espera llevar adelante en el Congreso de la Nación.

Al término del encuentro, Lamelas usó su cuenta de la red social X para afirmar que mantuvo una “excelente conversación con el jefe de Gabinete” que, agregó, “confirma el extraordinario momento que vive la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

Lamelas siguió: “Felicitaciones por esta nueva responsabilidad y por incorporar ciencia y tecnología a su gestión”. Tras lo que agregó: “Estamos listos para profundizar nuestra agenda común e impulsar más inversiones, comercio, seguridad, salud, defensa, innovación, tecnología y cooperación espacial para beneficio de ambos países”.

Una excelente conversación con el jefe de Gabinete @diegosantilli confirma el extraordinario momento que vive la relación entre Estados Unidos y Argentina. Felicitaciones por esta nueva responsabilidad y por incorporar ciencia y tecnología a su gestión. Estamos listos para… pic.twitter.com/95jWMyocgY — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) July 28, 2026

Ante la consulta de LA NACION sobre la felicitación de Lamelas respecto de la incorporación de “ciencia y tecnología”, desde Balcarce 50 aseguraron que se refirió a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. “En realidad, era un área que ya estaba bajo la órbita del Jefe de Gabinete, por lo que no hubo cambios”, dijeron.

Cerca del jefe de Gabinete explicaron que se trató de “un encuentro 100% institucional y protocolar con el embajador, en el marco de la agenda conjunta que vienen llevando adelante los gobiernos de la Argentina y los Estados Unidos”.

Entre los temas abordados, según explicaron en Casa Rosada, estuvieron: “la agenda de reformas parlamentarias que pasarán por el Senado y la Cámara de Diputados en los próximos meses”. Entre ellas, indicaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que será presentada este jueves en cadena nacional por el presidente Javier Milei; las modificaciones a la ley de inocencia fiscal, y la ley de propiedad privada, entre otras.

No las mencionaron, pero la Casa Blanca no es ajena al devenir de iniciativas como la ley de patentes (en particular, de medicamentos y semillas), lobby, nuevas sociedades y tierras.

“Se trató de una agenda común de cooperación, integración y diálogo recíproco, vinculada al posicionamiento que hoy tiene la Argentina con los Estados Unidos”, agregaron en Balcarce 50.

La visita de Lamelas se dio menos de 24 horas después de que al palacio de Gobierno asistió la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Ambos compartieron un encuentro que se extendió por más de una hora y media en el principal despacho de la sede gubernamental.