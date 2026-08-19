Santilli y Caputo avanzaron en un acuerdo con los gobernadores del Norte para que apoyen la ley de zonas frías en el Senado

CÓRDOBA.- La dupla negociadora con los gobernadores, integrada por Diego Santilli y Luis Caputo -el primero a cargo de lo político, el segundo de la gestión de fondos- logró acordar con los gobernadores del norte los principales puntos de la reforma de la ley de Zonas Frías.

Según pudo saber LA NACION, los mandatarios plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias de esa zona del país también durante los meses de altas temperaturas.

Del encuentro participaron el gobernador de Catamarca, Raul Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; y de Jujuy, Carlos Sadir. Por La Rioja estuvieron el ministro de Industria, Federico Bazán, y el secretario de Energía Alfredo Pedrali, en representación de Ricardo Quintela, enfrentado a Javier Milei.

El encuentro se hizo porque el proyecto está a las puertas de ser tratado en el Senado, a donde hace unos días el oficialismo tropezó con la pérdida de aliados al momento de buscar la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de la que terminó retirando tres capítulos.

En este caso, el oficialismo aceptó que realizaría cambios en el documento que en su momento presentó en Diputados. De esta manera, Nación estaría dispuesta a transferir más recursos a los consumidores de esas provincias a partir de subsidios a Zonas Cálidas.

Caputo fue quien destacó el consenso: “En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

Por su lado, Santilli apuntó que, “en menos de una semana, escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”. Reiteró un concepto que, desde la Casa Rosada, vienen enfatizando en los últimos tiempos “cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.

Los gobernadores norteños se habían reunido en Misiones la semana pasada Presidencia

Según el comunicado oficial, las partes consensuaron una propuesta para redefinir el esquema energético aplicable a las zonas cálidas y muy cálidas y acordaron trabajar conjuntamente para avanzar en su implementación lo antes posible.

La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, precisó Santilli.