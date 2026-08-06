Sanz, Negri y Jesús Rodríguez piden que la UCR tenga un candidato a presidente en 2027 para enfrentar a Milei

Un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezado por los históricos dirigentes Jesús Rodríguez, Mario Negri y Ernesto Sanz, se reunió este jueves bajo el lema “Radicales, estamos a tiempo” en un auditorio del centro porteño y planteó la necesidad de que el partido “salga de la irrelevancia” y se constituya como una alternativa al gobierno de Javier Milei –pero también al kirchnerismo– de cara a las elecciones de 2027.

Esto implica tanto la presentación de un candidato presidencial –aunque evitan los nombres propios– como la conformación de una coalición de centro y republicana con espacios afines –una suerte de reedición de Cambiemos–, según supo LA NACION de dos de los armadores del espacio. Consideran que hay un universo de votantes “huérfanos” que se ubican “entre el populismo y la motosierra” al que pretenden representar.

La cumbre estuvo dividida en dos segmentos. Por la mañana hubo un panel de expertos que realizó un diagnóstico de la coyuntura, con críticas al Gobierno. Tras un almuerzo en el que se sirvieron empanadas, siete dirigentes históricos lideraron un debate partidario: Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Walter Ceballos, Adolfo Stubrin, Lilia Puig y Facundo Suárez Lastra.

“Así como está el radicalismo, vamos a la irrelevancia. Estamos fuera de la conversación de los ciudadanos. La UCR se encuentra en un estado de parálisis: hay que encontrar un relato que nos dé relevancia y nos conecte con la sociedad”, lanzó uno de esos dirigentes en los minutos previos al encuentro. Y agregó: “La UCR debe desacostumbrarse a no tener candidato [presidencial]”. En esta línea, se manifestaron a favor de las PASO.

Entre tanto, Negri planteó a LA NACION que el espacio debe “convocar a la construcción de una coalición de centro democrático, republicana, con sentido de desarrollo social, productivo y federal. En ese contexto, el radicalismo debe tener candidato presidencial”.

Walter Ceballos, Mario Negri, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez tras el debate partidario LA NACION

Otro histórico boina blanca aseguró a LA NACION que tendrán candidato presidencial propio. Su intención es conformar una alianza con espacios como Pro y la Coalición Cívica y disputar precandidaturas en una PASO, en caso que las primarias continúen vigentes pese a la voluntad del Gobierno de eliminarlas o suspenderlas.

En el comienzo del debate partidario de la tarde, Sanz planteó que, más allá de la discusión interna de este encuentro –sumado al anterior que se realizó a fines de mayo–, el próximo paso debe ser “salir a buscar acuerdos, vínculos y consensos con otros sectores”.

Y aclaró: “Me estoy refiriendo a sectores orgánicos como las fundaciones de otros partidos –Pensar [de Pro], Hannah Arendt [de Elisa Carrió], el Cemupro [del Partido Socialista]–, y a otros dirigentes que hoy no tienen una referencia partidaria concreta como Pablo Javkin, el intendente de Rosario”.

Luego, los siete armadores del espacio escucharon los reclamos de una decena de militantes de distintas provincias del país, que lanzaron críticas a la “desorganización” del partido y bregaron por la postulación de un candidato propio.

Finalmente, Stubrin leyó un documento confeccionado por el espacio, titulado “Apurar el paso para gestar una alternativa política en 2027”, que plasma las intenciones de los históricos. El texto reza que “resulta indispensable una convocatoria a fuerzas políticas y sectores sociales afines para conformar con generosidad una renovada alternativa política”, así como “la identificación, junto a los aliados políticos, de una fórmula para la presidencia y vicepresidencia”.

La reunión no contó con la organización oficial de la UCR –aunque valoraron el debate–, ni con la participación de sus gobernadores –Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), que dialogan y acompañan, con matices, a la Casa Rosada en el Congreso– ni de los legisladores nacionales, aunque argumentan que “la invitación fue abierta”.

Sí participó del encuentro Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta de la UCR nacional, quien, desde la primera fila de la sala, habló a un público de 150 correligionarios: “Desde el comité nacional [presidido por Leonel Chiarella] se hacen enormes esfuerzos para llevar adelante la conducción. Hay muchísimos errores y algunos pocos aciertos”.

A su vez, arengó para tener un aspirante para disputar la Casa Rosada en 2027: “Nos falta una persona con la vocación de ponerse al frente. Y ahí nos encolumnamos todos”.

Panel de especialistas

Con estos objetivos en mente, el sector de los históricos convocó a un panel de especialistas –comprometidos con el radicalismo– que realizaron un diagnóstico de la coyuntura política y económica nacional y del panorama internacional, con fuertes cuestionamientos al oficialismo.

En él participaron Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda de Mauricio Macri; Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia de Fernando de la Rúa; Carlos Pérez Llana, exfuncionario de De la Rúa y de Raúl Alfonsín; el politólogo Martín D’Alessandro y la socióloga Liliana De Riz.

Prat-Gay ensayó críticas al plan económico del gobierno nacional. Sostuvo que “la dinámica social del ajuste va en línea con otros programas de estabilización que no tuvieron éxito”, algo que se consigue si “enamora” a la gente y “genera crecimiento”. “Acá no vemos esto”, puntualizó el exministro.

Desde su visión, la gestión libertaria enfrenta un “malestar social” que está plenamente vinculado al nivel de los salarios –condicionados por el endeudamiento familiar–. “¿Qué herramientas tiene el Gobierno para revertir la pesada carga del ciclo económico frente a un año electoral? Da la impresión de que no tienen las herramientas, la empatía ni la capacidad”, sentenció Prat-Gay.

Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri Pilar Camacho

Y completó: “En un momento donde la sociedad pide más salario y más crecimiento, Milei le dice: ‘Te voy a dar menos inflación’. Ratifica la desconexión del Gobierno con el sentir de la mayoría de los argentinos”.

Por su parte, Gil Lavedra enfatizó la necesidad de “fortalecer las instituciones”. “La calidad institucional no es indiferente para el desarrollo económico con inclusión social. Sin ella, no lo hay”, afirmó.

Además, señaló la “mala situación” de la Justicia argentina y cuestionó la “judicialización absoluta de todo”. Por último, propuso revisar los métodos de designación de los jueces para que primen los criterios técnicos. “La función judicial debe relegitimarse: los jueces deben rendir cuentas y comportarse como jueces”, cerró.

Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia de De la Rúa Marcos Brindicci

Tanto en su intervención como en las de D’Alessandro y De Riz, apareció la idea de que la crisis que hoy vive el peronismo representa una ventana de oportunidad para que el radicalismo aparezca como una opción ante el electorado en 2027.

El politólogo sostuvo que el partido centenario tiene “una oportunidad para construir una alternativa para el año que viene porque la principal oposición al populismo de derecha gobernante es el peronismo; y el peronismo está en serios problemas, seguramente en el peor momento de su historia y, quizá, en proceso de suicidio o de descomposición”.

De manera sintética, D’Alessandro planteó que “hay una tendencia general a castigar a los oficialismos”, lo que abre la puerta a un triunfo de la oposición en 2027; aseguró que la UCR tiene la capacidad de articular democracia, modernización productiva e integración social, “tres problemas básicos” en la Argentina de hoy; destacó la militancia de “cuadros técnicos” con habilidad para “implementar respuestas a los desafíos”; y llamó a prepararse para llegar al poder, “porque es probable que más temprano que tarde el país nos vaya a necesitar una vez más”.

El politólogo y docente de la UBA Martin D'Alessandro Rodrigo Nespolo - Canon Digital

En tanto, De Riz sostuvo que “el mileísmo y el kirchnerismo son la misma familia política, pero con signos inversos”. En este sentido, la oposición tiene “una oportunidad única en ese enorme espacio de los que reclaman un cambio”, entre los que enumeró a los excluidos por la “crisis de Juntos por el Cambio”, por la incorporación de Patricia Bullrich al Gobierno y por las fugas que se produjeron en Pro, “que finalmente es un partido de experonistas”.

La socióloga Liliana De Riz Soledad Aznarez

Por su parte, Pérez Llana ilustró brevemente el mapa internacional, al tiempo que valoró la relevancia del vínculo con Brasil para la Argentina –que hoy sufre una crisis diplomática tras los repetidos insultos de Milei a Luiz Inácio Lula da Silva–. Y sumó, en clave partidaria: “El nuestro es un espacio muy grande, pero falta liderazgo y organización”.