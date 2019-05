El gobernador de Córdoba evitó nacionalizar el comicio; descartó que viajen Urtubey, Massa o Pichetto

CORDOBA.- El gobernador y candidato de Unión por Córdoba Juan Schiaretti enfatizó que la elección de este domingo es "provincial; no nacional" y descartó que algunos de los referentes de Alternativa Federal puedan desembarcar hoy en la provincia ante un posible triunfo suyo. "No me molesta que venga nadie, ni que digan nada; hicimos campaña sin agredir a nadie", afirmó al salir de votar y defendió el uso de la Boleta Única de Sufragio (Bus) que es la tercera vez que se emplea en la provincia.

Las referencias de Schiaretti fueron a las versiones acerca de que Juan Manuel Urtubey , Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto , podrían llegar esta noche a acompañar al cordobés, uno de los impulsores del peronismo federal. Dos veces descartó el impacto nacional que podría tener este comicio, aunque es claro que su rol en el espacio nacional que fundó saldrá fortalecido o no, después de este domingo.

El cordobés planteó que Córdoba tiene la característica de votar "distinto" para "Presidente, Gobernador o Intendente". No quiso ir más allá con sus declaraciones y evitó definiciones a futuro sobre el espacio nacional. Como es su cábala, votó con la campera roja que lo acompaña desde hace varios años aunque bromeó respecto de que "la vamos cambiando".

Después de la presentación de Cristina Kirchner en la Feria del Libro, tampoco dio su opinión. Schiaretti está entre los gobernadores que no quieren ningún tipo de alianza con el kirchnerismo radicalizado.

Críticas de Negri a Schiaretti

Mario Negri aseguró que él no es "candidato de la Casa Rosada" y agregó que procuró "durante toda la campaña que los cordobeses se despierten" y reconoció que el proceso "estuvo muy tapada de anestesia" y sostuvo que Schiaretti "sólo habló hoy; no hizo lo que siempre dijo que era debatir". Repasó la lista de "amigos" que lo acompañaron, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Gerardo Morales.

De manera indirecta criticó a Schiaretti "por no mostrar a los amigos" y mencionó que a Córdoba llegaron Roberto Lavagna, Urtubey y "hasta Marcelo Tinelli y el apoyo de Aníbal Fernández". Sobre el futuro del radicalismo dijo que "habrá que hablarlo mucho".

Votó Mestre

Más temprano votó el intendente Ramón Mestre, hoy candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical (UCR); también sostuvo que "la elección está vinculada a lo local. Estamos votando autoridades de Córdoba, esta elección no es un termómetro de la elección nacional", subrayó.

"Podemos ganar la capital. Seamos prudentes, estamos en veda, hasta las 18 no podemos expresar cuestiones tendenciosas. Vamos a dejar que la gente se exprese", respondió ante la consulta de si la UCR podría perder la ciudad de Córdoba.

Hay doce candidatos a gobernador y, además de la elección de Intendente en la capital provincial, se eligen autoridades en otras 241 ciudades y se renuevan los 70 legisladores de la Unicameral.