Schiaretti y Urtubey acuerdan competir en una PASO presidencial por un “espacio superador”

CÓRDOBA.- El gobernador cordobés Juan Schiaretti almorzó hoy con el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey. Ambos ratificaron la idea de avanzar en “la construcción de un espacio político superador, por afuera de la grieta”. En una decisión sorpresiva, anunciaron también que serán “candidatos a presidente” y que competirán dentro de ese segmento peronista no kirchnerista , que dejaron abierto a nuevas incorporaciones.

“Tenemos que ofrecer a los argentinos un espacio diferente, abierto, participativo y plural, en el que puedan estar dirigentes que crean que pueden proponer algo superador -dijo Urtubey a LA NACION-. Pensamos que hay que canalizar la vocación de participación por esa vía. Estamos planteando una instancia superadora. Puede haber más de dos candidatos en este espacio ”.

En un comunicado posterior al almuerzo, que tuvo lugar en la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, Schiaretti y Urtubey aclararon que no participarán “ninguna PASO con el kirchnerismo; ni con los K ni con el Frente de Todos” . Aunque este espacio podría aspirar a sumar a los gobernadores peronistas que no adhirieron al juicio político contra la Corte Suprema. Entre ellos se cuentan Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio Uñac (San Juan).

El encuentro de los ahora precandidatos presidenciales tuvo lugar después de que ayer, en un acto oficial en Río Tercero, Schiaretti afirmara: “Estoy decidido a generar en el país una alternativa que supere la grieta, porque esta grieta que tanto nos perjudica lo que hace es impedir que la Argentina pueda progresar , ponerse de acuerdo en las cosas centrales para lograr el progreso”.

Urtubey junto Schiaretti en una reunión previa en Córdoba, en octubre pasado Gobierno de Córdoba

En su línea discursiva, Schiaretti hasta ahora no definía si efectivamente será candidato a presidente este año . “No podemos ir peleando como perros y gatos. No puede la dirigencia política girar en una órbita donde ellos se pelean, uno habla mal del otro, el otro le contesta, mientras la necesidad de la sociedad va por otro lado”, añadió para después, en el plano provincial, pedir el voto para su candidato a sucederlo, Martín Llaryora.

La expectativa del cordobés es sumar al espacio no solo a peronistas no kirchneristas como Urtubey y el diputado bonaerense Florencio Randazzo, sino que todavía no descarta que el neurocientífico radical Facundo Manes decida romper con Juntos por el Cambio y se adhiera a este espacio en formación “por afuera de la grieta”.

Una señal a los gobernadores del PJ

Tal como contó LA NACION, después del quiebre en la liga de gobernadores peronistas por el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, en los alrededores de Schiaretti creen que podrían sumar a mandatarios moderados del PJ como Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Las especulaciones, hasta el momento, las comparten dirigentes como Randazzo y el propio Urtubey, quienes creen que “tarde o temprano” esos mandatarios más alejados del kirchnerismo duro terminarán “abriéndose” de la Casa Rosada. En la misma línea, interpretan que demoran los tiempos porque “están en gestión y cuidan su vínculo” con la Nación.

Los gobernadores peronistas -entre los que la Rosada nunca contó a Schiaretti- vienen en una relación muy conflictiva con el presidente Alberto Fernández, con promesas incumplidas. El punto máximo fue hace unas semanas, cuando lo acompañaron en su decisión de no cumplir el fallo de la Corte por el recorte de fondos a CABA y a las 48 horas, el jefe de Estado anunció por redes que pagaría con bonos.