Se cumplieron seis meses del cierre de FATE y el gremio llamó a una marcha a Plaza de Mayo

Este martes se cumplieron seis meses desde que cerró la fábrica de neumáticos FATE, ubicada en la localidad de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando, y el sindicato del neumático anunció una movilización a Plaza de Mayo, la semana que viene, para pedir la reapertura de la planta.

Durante un acto frente a la fábrica de neumáticos, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, anunció una movilización a Plaza de Mayo para el miércoles 26 de agosto.

“Llamamos a una movilización a Plaza de Mayo para este 26 de agosto. Vamos a estar en Plaza de Mayo y convocamos a que empujen esta movilización. Lo vamos a hacer bajo la consigna de FATE no se cierra, fin del lock out, y por la tierra, la industria, los órganos de control que tiene que tener este país, la protección de la educación pública, la salud y los jubilados. Todos estamos en juego y esta fábrica se volvió un símbolo, la tenemos que abrir”, dijo Crespo frente a la fábrica, acompañado por dirigentes sindicales como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) y Rodolfo Aguiar (ATE), entre otros, además de dirigentes políticos de izquierda como los diputados nacionales Néstor Pitrola (Partido Obrero) y Nicolás del Caño (PTS).

Columnas gremiales se acercaron a respaldar a los despedidos, al cumplirse seis meses del cierre de FATE

Desde que se anunció el cierre, el 18 de febrero de este año, en la planta de FATE hay presencia de una porción de los 920 empleados que tenía la empresa al momento de finalizar su actividad. Se mantienen con una rotación permanente, reciben a sindicatos y trabajadores que los respaldan y, en la seccional sindical que está a metros de la planta, organizan ollas populares para ellos y los despedidos que necesiten asistencia. Según fuentes del Partido Obrero (PO), en el que está enrolado Crespo, se trata de 250 personas con presencia fija y otras 600 que alternan en días y horarios.

El cese definitivo fue justificado por el directorio debido a “los cambios en las condiciones de mercado” que “obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, según rezaba el cartel informativo que se colocó en el ingreso a la fábrica el día de su cierre.

El cartel en la puerta de FATE, el 18 de febrero, cuando se decidió su cierre Manuel Cortina

En su discurso, Crespo subrayó que el desalojo de la fábrica fue rechazado en la Justicia y que, además, se aguarda el cumplimiento de otra decisión judicial que ordena pagar los salarios de estos seis meses a los trabajadores.

“La Cámara de Casación falló rechazando el desalojo, porque esto es una lucha gremial por el ejercicio del derecho a huelga. La Cámara de Apelaciones falló para que paguen todas las quincenas que adeudan. Ya pagaron algunas, pero que paguen todas. El juzgado 17 [del fuero laboral] dice ‘¿Les pago a todos, a los 900?’. Inmediatamente, se tiene que pagar a todos los que están luchando todos los días, de forma inmediata", sostuvo Crespo.

El titular del Sutna destacó, además, que “la fábrica no quebró, tiene los balances positivos, las máquinas para andar y materia prima”. Y remarcó: “Si no está andando, es un lock out”.