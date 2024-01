escuchar

En medio de las tormentas financieras, la pulseada con el FMI y el debate en el Congreso de la ley ómnibus, el gobierno de Javier Milei y la Cancillería intentan avanzar en la definición de los casilleros libres en varias de las principales embajadas en el Exterior.

También aquí, a pesar del optimismo de la canciller Diana Mondino y su equipo, que espera avances “en los próximos días”, pareciera haber piedras en el camino, de índole política y también con algo de revancha personal. El kirchnerismo se prepara para objetar, en la comisión de Acuerdos del Senado y por distintas razones, los pliegos de embajadores políticos como Gerardo Werthein, propuesto como embajador en Estados Unidos, y Sonia Cavallo, designada como nueva representante ante la OEA.

El actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, de extensa trayectoria como funcionario del kirchnerismo y hoy cercano a las “fuerzas del cielo”, también podría recibir objeciones de su hasta hace poco compañeros de ruta, al igual que el rabino Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y ya con el plácet otorgado para ser el próximo embajador argentino en Israel.

Los senadores Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), José Mayans (Formosa) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), componen el trío del cristinismo de paladar negro en esa comisión, presidida por la larretista Guadalupe Tagliaferri, que espera el pliego (salió de Cancillería, aún no llegó al Senado) para comenzar el trámite legislativo. “Hay varios candidatos que van a bailar de lo lindo, aunque por lo general no se rechazan embajadores políticos, sí se los ha demorado”, contaron fuentes al tanto del trámite diplomático y legislativo. Además de Werthein, Cavallo, Wahnish y Scioli, otros políticos propuestos son Mariano Caucino, designado como embajador en India; el joven Ian Sielecki, cercano al gobierno del presidente Emanuel Macron, para la embajada argentina en Francia, y Guillermo Nielsen, como embajador en Paraguay.

Diana Mondino con Daniel Scioli en Brasil Twitter Daniel Scioli

En el caso de Cavallo, la ciudadanía norteamericana que posee hace años podría ser un impedimento legal y será un argumento de la oposición, aunque el propio gobierno de Alberto Fernández impulsó, años atrás, al hondureño de nacimiento e hijo de exiliados Pablo Vilas-cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner- como embajador en ese país centroamericano. Werthein, en tanto, es objetado por sus negocios como empresario en Uruguay y sus aportes financieros a la campaña de Milei, y con Scioli hay algo de encono personal: tanto el ex presidente Fernández como su canciller, Santiago Cafiero, objetaron que haya querido continuar en el cargo luego de la finalización del gobierno anterior, y cerca del ex gobernador bonaerense (que ya tiene el ok del gobierno brasileño para continuar) adjudican al kirchnerismo las versiones sobre un supuesto enojo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su vínculo con Jair Bolsonaro.

Con Wahnish, la principal crítica pasará por su falta de experiencia en el área diplomática, hecho que en la Cancillería intentarán compensar con la llegada a Tel Aviv de un diplomático de carrera (con nombre aún en reserva) en las próximas semanas.

Más allá del trabajo de la comisión-Tagliaferri prometió que hará todo lo que pueda por acelerar el trámite-los tiempos del Senado, la escasez de sesiones y la decisión de Milei de no extender las extraordinarias en febrero podrían dilatar los nombramientos, al menos hasta marzo. Fuentes legislativas y diplomáticas dan como ejemplos los casos de Gabriel Fuks, propuesto por Fernández como embajador en Ecuador (su pliego se demoró nueve meses), y el de Cristina Caamaño, que tenía el guiño de la Casa Rosada para ser embajadora en Israel y cuya aprobación legislativa nunca se concretó.

“No creo que ningún embajador pueda irse a su destino antes de marzo, son los tiempos normales, sería raro que hubiera designaciones en enero”, explicaron cerca de uno de los embajadores propuestos, dispuesto a una espera prolongada antes de asumir en su destino diplomático.