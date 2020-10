La vigilia de productores agropecuarios llegó a Las Breñas, Chaco Crédito: Gentileza

CORDOBA.- La convocatoria al "banderazo federal" de este domingo con epicentro en Entre Ríos, donde está el campo Casa Nueva, de la familia Etchevehere, tiene el acompañamiento de productores de Córdoba y Santa Fe que se declararon en estado "de alerta y movilización" hasta tanto se resuelva la situación. Si al terminar el domingo no se acaba la usurpación, se esperan 20 cortes de ruta en todo el país. Los autoconvocados insisten en que está en riesgo la propiedad privada y en que no defienden "a una familia" sino un derecho.

Un grupo de productores santafesinos mantiene una asamblea en Armstrong, en el cruce de las rutas A012 y 34, y otros siguen los acontecimientos en Entre Ríos desde la intersección de la 9 y la 178.También hay una movilización en Las Breñas, Chaco.

En Bell Ville (sureste de Córdoba) los productores autoconvocados emitieron un comunicado en el que manifestan su "total repudio frente a la creciente y repetida metodología de usurpación" en distintos puntos del país, "en donde sin mediar aviso alguno irrumpen de manera cobarde, sin ningún tipo de derechos en terrenos no solo estatales, sino también de aquellos que tienen dueños legítimos".

Plantean que hay "pasividad" de los gobernantes; y que "prima la inacción política y una clara complicidad de quienes deben defendernos, no repudiando este proceder, sino que por el contrario ante su silencio parecen ser cómplice frente a estos hechos de despojo, hasta se puede pensar que parecen impulsarla". Subrayan que quieren vivir "en un Estado donde se respete la propiedad privada, donde se asegure los derechos y garantías que como habitante de esta nación nos pertenecen, valorar el trabajo, la seguridad jurídica, la paz social y el respeto a los derechos individuales".

Iván Castellano, explica -desde Armstrong- a LA NACION que si la familia Etchevehere no puede entrar al campo comenzarán los cortes de ruta en diferentes puntos del país. "No fuimos a Entre Ríos porque nos pidieron que estuviéramos en alerta pero en nuestras zonas porque allá ya había mucha gente", indica.

Desde Carcarañá, también en Santa Fe, el autoconvocado Dieter Von Pannwitz, indica a LA NACIÓN: "Es gravísimo lo que pasa, están avasallando. No defendemos a una familia, sino a la propiedad privada, a los derechos individuales". Agregó que les preocupa la actuación de la Justicia en donde un magistrado "en su dictamen deja claro que no es competente con los reclamos porque es subrogante y de Familia; hay funcionarios que llegan de Buenos Aires; hasta el Inadi se entromete. No podemos correr riesgo de que en el día de mañana alguien se meta en nuestras propiedades, sea un campo, una casa, un departamento y no se los pueda sacar. La situación es insostenible. La ciudadanía no lo va a aceptar".

El grupo de autoconvocados lo integran referentes de Pujato, Ricardone, Luis Palacios, Ibarlucea, Carcarañá, San Jerónimo Sur, Correa, Roldán y Casilda, que habitualmente se reúnen en el cruce de las rutas A012 y 34. Sus dirigentes sostienen que el conflicto en Entre Ríos los tiene "muy preocupados, pero lo venimos viendo hace tiempo, desde diciembre cuando empezamos con el tractorazo a Rosario. Primero eran cuestiones económicas, la hemos peleado pero nunca nos llamaron al diálogo".

Para Von Pannwitz, el problema económico que comenzó con Vicentinmotivó que salieran "en defensa de la República y los derechos individuales". "Pero dieron marcha atrás con la expropiación -continuó-. Y ahora redoblan la apuesta.(Juan) Grabois ya dijo que vendrían por la propiedad privada y lo están cumpliendo".

Sebastián Quiroga, integrante en Córdoba del movimiento Campo más Ciudad -que rechaza la toma en Entre Ríos y en cualquier otro punto del país- define lo que sucede en Casa Nueva como "oportunismo político" por parte de "Grabois y su gente, acompañado y avalado por gente del Gobierno nacional que participó en las audiencias y pernoctó en el campo". También entiende que "no es casualidad" que la sociedad anónima dueña del campo sea de un exministro de Cambiemos, Luis Etchehevere, "una figura ícono en el ámbito agropecuario por haber sido titular de la Sociedad Rural Argentina".

"Venden un proyecto, el Artigas, como de la economía familiar -agrega- y hacen una foto debajo de unos eucaliptus en la que cualquiera que entienda de plantas, no de campo, sabe que debajo de esos árboles no crece nada, ni el pasto. Se nota que es una puesta en escena, que quieren sentar el precedente de que las tomas de tierra son válidas. Lo grave es que ni la Nación ni el gobierno entrerrianos dan señales claras en el sentido contrario".

En varios puntos de la provincia de Buenos Aires la lluvia frenó las asambleas de productores. "Estamos siguiendo lo que pasa en Entre Ríos y este lunes será clave; estamos en contacto entre todos y analizando cómo seguir", apunta Fernando Cifone, integrante de la Red Nacional de Autoconvocados en Coronel Suárez. En Olavarría y Pehuajó circularon autos por la ciudad con banderas y en contra de la toma.

