Desalojo. Juan Grabois: "El juez hace un fallo ejemplar, lapidario"

El dirigente social remarcó que el fallo judicial "establece punto por punto" lo que junto planteó junto a Dolores Etchevehere Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 13:45

Tras el rechazo de la Justicia a la cautelar presentada por el exministro de Agricultura durante la gestión de Cambiemos Luis Etchevehere -que buscaba desalojar a quienes habían ingresado al campo familiar Las Margaritas, avalados por su hermana Dolores-, el dirigente social y abogado Juan Grabois, quien representa legalmente a la mujer, dijo que "el fallo es lapidario" y agregó: "Establece punto por punto lo que nosotros venimos planteando y fundando de manera documentada con todas las de la ley".

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Central de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), dos organizaciones que apoyan el Proyecto Artigas -al cual Dolores Etchevehere donó 40% de las tierras de la herencia- habló en C5N de una "victoria judicial" y, sobre ello, puntualizó: "El juez hace un fallo ejemplar, lapidario. No lo conozco al juez Flores [por el juez de Garantías subrogante, Raúl Damir Flores], un juez de pueblo. Yo estaba preocupado por el nivel de presión que sufría ese hombre. ¿Cómo va a fallar con esa presión? Falló con una sabiduría muy profunda porque el fallo lo que dice, básicamente, es 'mire, esta mujer es heredera'".

Grabois espera que Etchevehere "acate lo que dice el juez"

En la otra parte del conflicto, la madre del exministro y sus demás hijos habían llamado a "defender la propiedad privada", tras denunciar la usurpación y pedir el desalojo. En referencia con ellos, Grabois sostuvo que mostraron "una actitud de violencia, patoterismo y xenofobia, con la que lamentablemente les ha ido bastante bien por muchos años", y agregó: "Con esa actitud lograron apropiarse tierras de una escuela pública, de un frigorífico provincial, con esa actitud lograron contaminar con glifosato media provincia, quemar pastizales, lograron tener la zona liberada en los puertos para la narcocriminalidad, lograron ejercer violencia machista sistemática contra su hermana y muchas otras mujeres de la provincia".

A su vez, afirmó que "ellos hicieron una cantidad de maniobras societarias después de la muerte del padre para tratar de sacarlo de la sucesión y quedarse con todo, cosas que un hijo de vecino no sabe, ni puede hacer".

"El juez Flores dice que al no tener conocimiento técnico en derecho penal, en vez de dictar el desalojo del lugar, recomienda a los hermanos tener una reunión y que nos reconciliemos", dijo el exministro Etchevehere Fuente: LA NACION

El dirigente social dijo haberlo escuchado a Etchevehere "burlándose del juez, porque es un juez de familia, como si fuera malo tener formación como juez de familia" y, sobre el exfuncionario, comentó: "Ayer les dijo a los cronistas que iba a respetar el fallo si era adverso. Bueno, que lo respete, retire a la banda que tiene hostigando e impidiendo el ingreso y el egreso de la gente y que acate lo que dice el juez".

Grabois indicó: "De nuestro lado, del lado del Proyecto Artigas, de la defensa técnica de Dolores, toda la disposición de mundo para hacer lo que tienen que hacer los hermanos cuando tienen que dividirse una herencia. Con la diferencia de que acá pasa algo, Dolores decidió que la parte de la que a ella la venían despojando y que ella no podía gozar, no la quería usar solamente para ella, la quería compartir justo con esa gente que a ellos no les gusta, que son los humildes, los trabajadores, que son los que ellos quieren reducir al trabajo esclavo o a situaciones de servidumbre y no ver como hombres y mujeres libres que trabajan la tierra a la par de ellos y compartiendo los frutos".

Los movimientos sociales "necesitan de hombres y mujeres de sectores pudientes"

El dirigente social puntualizó en que "el derecho de propiedad que tanto defienden tiene que valer para ellos, para Dolores y para los integrantes de Proyecto Artigas" y, en cuanto a ella, manifestó que "con su coraje, cuando no encontró respuesta en las instituciones, buscó a las organizaciones sociales, ambientales y de mujeres que la abrazaron, establecieron un proyecto y un sueño compartido".

En referencia con ello, señaló que los movimientos sociales "necesitan de hombres y mujeres de los sectores pudientes, enriquecidos, o ricos, los hijos de los ricos, como pasó muchas veces en la historia, que de alguna manera se avergüenzan de las cosas que hacen algunas familias -como esta familia Etchevehere, que ha vivido de expoliar al Estado y al prójimo todo el tiempo- que se avergüencen y que se den vuelta".

En la misma línea, refirió que "los desheredados solo pueden defenderse con la fuerza de los movimientos sociales" y puntualizó en que, en este conflicto, se ven "las dos caras de la moneda", ya que por un lado está "la bronca" de los hermanos y, por el otro, "cómo hace una Dolores Etchevehere, la oveja negra de la familia, para defender su derecho".

Casi 600 productores se movilizaron hacia la entrada del campo para apoyar a Etchevehere y pedir el desalojo, antes de la decisión judicial Crédito: Juan Baialardo

Grabois sostuvo que de eso se trata su tarea: "Ir uniéndonos los desheredados, los excluidos, los que hemos sufrido, y los que por ahí no sufrimos tanto, pero comprendemos y tenemos empatía por el sufrimiento del otro. Juntarnos y hacer fuerza contra un poder que es hegemónico, que es el poder del dinero, que es el poder de los grandes medios de comunicación, que es un poder que muchas veces corrompe a la Justicia, al poder político, que a veces también pierden, que tienen sus derrotas -que son nuestras victorias- y que aunque pase lo que pase, la semana que viene ellos pueden comprar a todo el resto del Poder Judicial de Entre Ríos y no sé. Decretar que Dolores Etchevehere es una asesina serial y meterla presa. Pero esto no se lo van a olvidar nunca más".

La cultura del descarte y la referencia al Papa Francisco

El abogado de la mujer afirmó haber recibido mensajes "de productores, de familias, que han tenido, en chiquito, historias parecidas a la de Dolores" y refirió que el fallo judicial "es contundente desde lo técnico, pero también tiene elementos éticos que son fundamentales para comprender que no se puede descartar".

Al hablar de la cultura del descarte, Grabois mencionó al Papa Francisco -figura a quien es cercano y única cuenta a la que sigue en Twitter-. "Cuando el Papa Francisco habla de la cultura del descarte toca un punto clave en esta sociedad. Se busca descartar a lo que no me gusta, a lo que me desagrada, a lo que no quiero ver. Sea mi hermana, sean los negros de eme -como dicen ellos en sus audios-. Descartarlos, terminarlos, sacarlos", indicó.

"Esta herencia que es la patria, que es la herencia de Artigas, de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, esta herencia es para compartir entre todos y todas", expresó y cerró: "Una de los hermanos decidió compartir su parte entre los que habían sufrido como consecuencia de los atropellos y las distintas violaciones a la dignidad que ejerció su familia".

Conforme a los criterios de Más información