Se recalienta la elección de abogados en el Consejo de la Magistratura: “Lo maneja Angelici y Olmos”, disparó el candidato libertario

La elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se recalienta. Esta vez, el epicentro del debate fue una jornada sobre transparencia en la elección de jueces organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes que competirán con sus listas el 20 de octubre: Luis Palomino, de La Libertad Avanza, y Daniel Angelici, consejero electo por los académicos, pero además orientado a la lista peronista.

Ambos mostraron coincidencias y realizaron explosivas consideraciones.

“Todos sabemos que los concursos son amañados; al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”, en referencia al auditor general de la Nación, el peronista Juan Manuel Olmos y al dirigente radical y operador judicial todoterreno Daniel Angelici, dueño de bingos.

Olmos impulsó y articuló la lista “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que lleva a Itati de Marchi, donde se alineó La Cámpora y el kirchnerismo.

Juan Manuel Olmos Soledad Aznarez

La agrupación de Angelici integra la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que lleva a Alberto “Nacho” Biglieri como candidato.

Daniel Angelici JUAN MABROMATA - AFP

Palomino, concejal de Vicente López, que llegó aquí con el apoyo de dirigentes libertarios, no se ahorró comentarios.

Dijo que hay “endogamia” en los concursos de selección de jueces porque los abogados no tienen chance ante los candidatos que provienen de la propia magistratura.

Exhortó a “profesionalizar la justicia”, revisar el reglamento de selección, con entrevistas estructuradas, y realizar procesos de auditoría del Consejo.

Le siguió en el panel Diego Molea, que arrancó con eufemismos: “Hay mucha hipocresía, y hay cosas que no se hablan en el sector judicial”.

Luis Palomino y Diego Molea en Mendoza

La charla se realizó en la Universidad Congreso, de Daniel Vila y José Luis Manzano, y fue convocada por el juez de la Suprema Corte mendocina José Valerio, antaño dirigente radical y ahora activo magistrado disruptivo que se hace escuchar con sonoras disidencias en el máximo tribunal local donde pesa la influencia del oficialismo.

Luis Palomino y Diego Molea en Mendoza

Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, es consejero electo por el estamento de los académicos, y al mismo tiempo promueve su lista. El dirigente retomó la palabra de Palomino para recalcar que su lista “no tiene patrones; los otros candidatos tienen que pedir permiso para venir a hablar”.

“Hay grupos de poder en torno al Consejo, la política busca entrometerse y los grupos de poder presionan. Buscan solucionar sus problemas económicos con cautelares. Está la intromisión del poder público y del poder privado y ambos intentan presionar”, dijo el consejero electo.

Otros párrafos de su discurso estuvieron dirigidos al proyecto de reforma de reglamento de selección que planteó la Corte en la acordada 4, impulsado por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Dijo: “Hay que ver si es una facultad de la Corte o una intromisión en las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando además no vienen los actores a debatir”.

“No lo vamos a aprobar a libro cerrado”, señaló y recalcó: “Suerte que Rosatti [Horacio, presidente de la Corte y del Consejo] dijo que no se iba a votar a libro cerrado”.

Reconoció que en estas elecciones del Consejo “se disputa poder”. “Puede haber negociaciones, pero los jueces no tienen patrones; cuando son designados no le deben nada a nadie, solo deben cumplir con la ley”, indicó.

Insistió en que hay “una doble vara en el Poder Judicial” y en ese sentido criticó el garantismo penal cuando se acentúa el trato hacia los delincuentes y no mira a las víctimas.

La jornada fue organizada por la Corte local, el Incep, la Universidad Congreso y la Universidad Champagnat.

Además de Valerio, se destacó la presencia del juez de la Corte mendocina Mario Adaro.

Valerio, al inaugurar las jornadas, advirtió sobre los problemas del sistema local de concursos, el secretismo que existe en los debates del consejo relacionados con la corrección de los exámenes y aseguró que en el proceso hay “padrinazgos, negociaciones e intercambios”.

“Estamos hablando de poder”, advirtió. Criticó la falta de coraje de algunos jueces designados que, sostuvo, actúan “como los bomberos que le temen al fuego”. Reescribió en ese sentido la frase del Martín Fierro que señala “hace amigo del juez” y la reemplazó por “hace juez a un amigo”.

Alertó finalmente no solo sobre la política que busca incidir en el proceso de designación de jueces, “sino sobre el riesgo de infiltración de poderes mafiosos” en esa tarea.