Wado de Pedro quedó fuera de una reunión con Lula y recalentó la interna con Alberto Fernández

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sumó otro episodio a la interna que anida en el seno del Gobierno. El funcionario, principal alfil de Cristina Kirchner en el gabinete nacional, despotricó contra el Presidente en la tarde del lunes, mientras el jefe de Estado lucía una nutrida agenda con Luiz Inácio Lula da Silva y vivía horas de idilio con el presidente de Brasil. Lejos de mantener aplacada la situación, el ministro dejó trascender su malestar.

El detonante fue la reunión que el Presidente organizó con Lula y representantes de organismos de Derechos Humanos. De Pedro, al igual que el resto de los ministros, no fue invitado a ese encuentro, que tuvo lugar a metros de su despacho. En el entorno más cercano del ministro dijeron que esa situación fue “un gesto de mezquindad política” y una “malicia” de parte del jefe de Estado. “Falta de códigos”, agregaron, sin filtro, cerca del funcionario kirchnerista. De Pedro es hijo de desaparecidos, fundador de la agrupación H.I.J.O.S y tiene fuertes vínculos con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Por eso, él considera que lo natural es que se le reserve una silla en un evento vinculado a esa agenda.

Todo el episodio se da en un contexto tenso por las pretemporada electoral y el quiebre entre el kirchnerismo y Fernández, que ya llegó a un punto de no retorno. Desde hace tiempo que De Pedro hace esfuerzos para posicionarse como un eventual presidenciable, en caso de que Cristina Kirchner decida impulsar a un candidato K puro al tope de la boleta. Una imagen con Lula y con representantes de los organismos de Derechos Humanos era, en ese sentido, la foto ideal para él.

“Alberto omitió invitarlo porque lo ve como un competidor para las próximas elecciones”, interpretaron en el entorno del ministro del Interior. Aseguraron que hubo exponentes de los organismos de DDHH que, en las horas previas al encuentro con Lula, hablaron con él y dieron por hecho que lo verían en el acto en la Casa Rosada. “De Pedro consideró que como integrante del gabinete no podía asistir si no era invitado por el Presidente”, agregaron. Hacer trascender ese enojo con Fernández no es gratuito en el Frente de Todos de cara a las definiciones electorales.

Consultados por LA NACION, en Presidencia señalaron que “no hubo ningún ministro en la reunión” y que el encuentro estuvo reservada para los dos mandatarios y los organismos. “Seguramente hubiera estado (el secretario de Derechos Humanos, Horacio) Pietragalla pero estaba fuera del país”, agregaron. Aseguraron que conversaron con Wado sobre la situación y que el ministro transmitió “no está enojado”.

Aunque aparentaron hacer caso omiso, también acotaron que De Pedro pudo haber tenido una foto con Lula “si hubiera participado del acto oficial que tuvo lugar en el Salón Blanco y en el evento organizado durante la noche en el CCK”. “Wado” no fue a ninguno de los dos ámbitos.

Pero en el entorno del ministro hicieron trascender que De Pedro estaba “dolido y enojado”. “Es un tema que tiene que ver con su historia, mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es no tener códigos”, dijeron.

Difícilmente De Pedro no haya conversado de la situación con Cristina, advierten quienes lo conocen. Lula no visitó a la vicepresidenta durante su estadía en Buenos Aires, como esperaba el kirchnerismo. Si bien hubo hermetismo oficial acerca de los motivos que frustraron ese encuentro, cada vez son más los dirigentes que interpretan que el presidente brasileño no quiso protagonizar un desaire hacia Fernández en el contexto de la interna que tiene con su vice.

Consultados por LA NACION, cerca del ministro aseguraron que no está previsto que avance con un pedido de renuncia.

No es la primera vez que De Pedro es protagonista de un enfrentamiento con Fernández. Fue el que encabezó las renuncias masivas tras las elecciones de medio término, un hito que marcó un quiebre definitivo en la relación personal entre el presidente y su ministro del Interior. A partir de entonces, De Pedro tuvo momentos de mayor concordia y acercamiento con el jefe de Estado, para pacificar al Frente de Todos. Incluso en momentos en los que La Cámpora apedreabaal mandatario con cuestionamientos públicos. Pero nada alcanzó para remontar la situación.

De Pedro, no asistió al acto de Fernández por los tres años de gestión, que también tuvo lugar a metros de su despacho. El kirchnerismo ya no aspira a recomponer el vínculo con Fernández. La confianza entre el Presidente y su ministro está definitivamente herida.

