Segundo debate: Roberto Lavagna, otra vez con el ojetivo de evadir la grieta

20 de octubre de 2019

Roberto Lavagna intentará salir de la pelea entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sus allegados aseguran que "el formato" del primer debate lo incomodó porque no tiene una personalidad para ingresar en la contienda cuerpo a cuerpo. Considera que sus propuestas concretas se diluyen en el show del griterío. Los lavagnistas están conformes por haber impuesto el "hambre" como tema de derechos humanos.

"No quiso confrontar y no quería frases basadas en el marketing ni en las propuestas vacías. No es la idea cambiar su personalidad. Lo que sí se puede es rever el tema de los tiempos, ya que eso lo puso incómodo. Pero en esencia será igual. No tirar tiros ni pelearse. Fue el único que habló como estadista, con propuestas concretas, pero todos le quieren dar el triunfo al que más agrede, y así no se gobierna. Es un show. Fue el único que hizo propuestas concretas", dijo uno de sus asesores.

"Es muy difícil que la prensa rescate las virtudes de un estadista y se queda con la anécdota del 'dedito disciplinador' antes que con las propuestas de cómo hacer funcionar la economía", dijo otro dirigente. "Mi padre fue el único que mencionó cómo hacer funcionar la rueda de la economía. Hay que apostar a incentivar el consumo, la mejora del ingreso, la baja de impuestos, la productividad y, así, aumentar las inversiones. Los otros hablaban de temas sueltos", dijo Marco Lavagna. "Estamos viendo cómo son los temas y cómo hacerlos entrar en un discurso de dos minutos sin repetir y sin soplar", ironizó Armando Torres, su jefe de campaña.