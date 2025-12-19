Otro militante libertario y panelista del programa del “Gordo Dan” tendrá un cargo en el Estado

La agrupación militante de Las Fuerzas del Cielo, que lideran el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y el diputado provincial Agustín Romo, tendrá otro representante en el Gobierno de Javier Milei. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini, uno de los laderos fieles de Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.

Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para ocupar un cargo en el Ministerio de Defensa. “A partir de ahora, voy a estar dando una mano y trabajando. No voy a profundizar en detalles”, aseguró el joven militante de Milei en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura.

Milei, junto al "Gordo Dan" y su panelista Promanzio, en el programa del miércoles último

Si bien confirmó que se sumará al equipo de Presti, el sucesor de Luis Petri en Defensa, Promanzio no sabe cuál será su puesto en el nuevo organigrama de la cartera. Ante la consulta de LA NACION, los voceros oficiales aseguraron que aún no hay una definición oficial sobre las tareas que tendrá el panelista de La Misa.

El próximo funcionario de Milei que surge de las filas de Las Fuerzas del Cielo es oriundo de Rosario, en Santa Fe, y se recibió como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral (UA). Al igual que Parisini, tiene llegada al Gabinete. De hecho, tuvo un lugar privilegiado en la presentación de los aviones de combate F-16, que el Gobierno compró a Dinamarca.

Dijo que no le interesan los cargos, pero que decidió sumarse para colaborar en que “la Argentina vuelva a ser grande”, el eslogan de Donald Trump que Milei adaptó a la situación doméstica del país.

Promanzio se ocupa de realizar informes vinculados a Defensa o habla sobre geopolítica en La Misa, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23 a través de la plataforma Carajo. Con el “Gordo Dan” como principal exponente, el programa es una especie de “6,7,8″ de la era libertaria, donde se repasan los temas de actualidad en un panel de debate.

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el ciclo de Parisini se convirtió en un símbolo de la “batalla cultural” que lleva adelante el líder de LLA. Suelen fogonear el fanatismo y tratan de imponer la narrativa oficial en las discusiones del núcleo duro de Milei en las redes sociales.

El miércoles último, el jefe del Estado volvió a visitar los estudios de Carajo en la calle Cabrera, en pleno barrio porteño de Palermo, para charlar con Parisini, un médico y genetista que se convirtió en influencer y empresario desde que Milei ascendió en el poder.

Milei, contra el periodismo

Al programa suele asistir el subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, Alejandro Álvarez, a quien los libertarios le dicen “El Profe”. Álvarez habla sobre historia y relatar “grandes verdades de la humanidad”.

Otros referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio interno de LLA que se referencia en el consultor Caputo, que concurren con frecuencia a la misa y cobran un sueldo del Estado, pese a que profesan la doctrina ultralibertaria de Milei, son el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como“Juan Doe”; Lucas “Sagaz” Luna, director titular de la empresa estatal Intercargo; Nahuel Sotelo, que dejó la secretaría de Culto y Civilización para volver a ocupar una banca en la Legislatura bonaerense o Romo, jefe de bloque de diputados de LLA en Buenos Aires.

También tienen participación en La Misa “Piro”, panelista en Carajo y sobrino de Carlos Pirovano, titular del Incaa; o el youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point.

El miércoles, vestido con el mameluco de YPF, Milei volvió a prometer que derrotará la inflación, pese al repunte de los últimos meses. “Para mitad del año que viene, la inflación seguro va a empezar con cero”, dijo. Además, criticó a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, a quien la DGI denunció por retenciones indebidas; y volvió a atacar a los periodistas.

“Serán cuatro años, serán ocho, pero el día que yo dejo la función desaparezco”, auguró.