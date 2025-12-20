Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras un dolor abdominal que sufrió este sábado por la tarde, según pudo confirmar LA NACION de fuentes allegadas a la exmandataria.

Cristina Kirchner estaba en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, cuando presentó una dolencia abdominal. Entonces, un equipo de médicos arribó al domicilio y, luego de evaluarla, definieron que era necesario un traslado para una evaluación más exhaustiva.

Con autorización judicial, la expresidenta fue derivada al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra en este momento.

ARCHIVO.- El Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internada Cristina Kirchner Fernando Massobrio - Archivo

Ese centro de salud es el que suele atender los problemas de salud de la exmandataria. En 2021, se realizó allí una histerectomía, que implica la resección quirúrgica del útero, y que es la última intervención a la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

En tanto, cuando estaba al frente de la Casa Rosada, en 2012, Cristina Kirchner se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides, que se hizo en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después, en 2013, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

En otras oportunidades también estuvo días internada en distintos centros de salud de la zona del AMBA por distintas patologías, pero de menor gravedad.

Desde junio de este año, la expresidenta se encuentra detenida con domiciliaria en su departamento sobre la calle San José 1111, como parte de la condena en su contra en la causa Vialidad.

Debido a una serie de disposiciones de la Justicia, tiene limitadas las visitas y el tiempo de sus reuniones, como así también tiene colocada una tobillera electrónica.

Esta semana, la Justicia autorizó un pedido que hizo su defensa: la posibilidad de que la expresidenta acceda y permanezca por dos horas en la terraza de su edificio.