Senado: avanza el operativo del Gobierno para blindar a Adorni y evitar la interpelación

En un nuevo intento por blindar al cuestionado Manuel Adorni el oficialismo pidió una reunión de jefes de bloque en el Senado para este martes con la intención de volver a discutir las condiciones necesarias para habilitar, en la sesión del jueves, el debate de un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio contra el jefe de Gabinete, que se sostiene en el cargo por decisión de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

El debate girará en torno a las mayorías que se requieren para discutir la interpelación. Tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital), dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.

“Nosotros no vamos a ir porque ya acordamos la semana pasada, y Bullrich estuvo de acuerdo, que se necesitaba mayoría absoluta y quedamos que íbamos a discutir el tema directamente en el recinto”, anticipó el jefe del bloque kirchneristas, José Mayans (Formosa), en diálogo con LA NACION.

José Mayans en el recinto del Senado Pilar Camacho

La nueva cita para discutir los términos de la sesión será este martes a las 18 y fue convocada a pedido de Bullrich, que le presentó este mediodía una nota ante la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Todo indica que la reunión no tendrá ninguna definición y que el debate entre las dos posturas terminará saldándose, como siempre, con una votación en el recinto.

“Se ve que a Karina no le gustó lo que (Bullrich) acordó con nosotros y ahora quiere cambiar los términos”, se quejó Mayans, quien insistió en que fue la propia jefa de la bancada oficialista la que había aceptado el criterio de que el artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo y que, por lo tanto, no necesita de debate previo en comisiones, sino que puede discutirse directamente en el recinto.

Mayans se refirió así al compromiso público asumido por Bullrich el último miércoles, cuando actuó como vocera de la reunión de Labor Parlamentaria y comunicó a los periodistas acreditados en el Senado que todos los bloques habían acordado suspender por una semana la sesión que estaba prevista para el jueves pasado, pero que a cambio se había decidido someter a discusión la interpelación de Adorni siempre y cuando se alcanzase la mayoría absoluta que establece la Constitución.

El senador correntino Carlos Camau Espínola Noelia Guevara

Según pudo reconstruir LA NACION en diálogo con legisladores que participaron de la reunión de jefes de bloque de la semana pasada, esa fue la postura que terminó imponiéndose y que aceptaron todos los bloques luego de un extenso debate.

Si bien algunos senadores, como el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego) y el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), plantearon su disidencia y dijeron que se necesitaban los dos tercios porque el proyecto del kirchnerismo no tenía dictamen, la interpretación de que el pedido de interpelación se podía reclamar como una moción invocando el artículo 101 de la Constitución cerró la discusión.

Por esa razón, el acta de Labor Parlamentaria no menciona ninguno de los proyectos que reclaman interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete, destacó un senador que firmó el acuerdo de jefes de bloque.

El documento no habla de expedientes sino que plantea el tratamiento de “mociones de interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento de la Cámara de Senadores”.

Manuel Adorni y su sostén político, Javier Milei marcelo manera

El acuerdo sellado por Bullrich disgustó a la Casa Rosada, por el simple hecho de que va a contramano de la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina de Milei, de sostener contra viento y marea a Adorni. Así, en la noche del jueves comenzaron a deslizar la idea de que no pensaban cumplir con el compromiso asumido por la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta.

A las quejas del Gobierno se sumaron las palabras de Espínola a LA NACION manifestando su rechazo a la acordado en Labor Parlamentaria y anticipando que, en la sesión del jueves, pedirá que se exija una mayoría de los dos tercios de los presentes para habilitar el debate porque así lo establece el reglamento del Senado para los proyectos que no tienen dictamen de comisión.

Como si esto fuera poco, el peronista correntino que suele jugar como aliado de la Casa Rosada anticipó su rechazo a la idea de someter a Adorni a una interpelación, al afirmar que su continuidad en el Gobierno era facultad exclusiva del Presidente y que, en su defecto, para que el Congreso pudiera intervenir hace falta mejores “herramientas” aportadas por la justicia sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

Martín Goerling, jefe de bloque de senadores de Pro, junto a Mauricio Macri

En las últimas horas se sumó a favor de exigir una mayoría agravada de dos tercios el misionero Martín Goerling (Pro), quien adhirió a la idea de que permitir el debate con mayoría absoluta haría muy fácil el proceso de remoción de un jefe de Gabinete.

De imponerse la postura de los dos tercios, al oficialismo le alcanzará con sumar cuatro votos a los 21 senadores que ya tiene para bloquear cualquier intento de obligar a Adorni a comparecer ante la Cámara alta para someterse a las preguntas de los senadores.