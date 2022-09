Senado: con la oposición ausente, el kirchnerismo logró aprobar un repudio al atentado contra Cristina Kirchner

Con críticas del oficialismo y sus aliados a la oposición, la Justicia y los medios, el Senado aprobó hoy una resolución que repudia y pide el pronto esclarecimiento del intento magnicidio del que fue víctima Cristina Kirchner. Se concretó en un recinto semivacío por la ausencia de la oposición, que se negó en pleno a participar de la sesión especial convocada por el Frente de Todos.

Ausente la vicepresidente durante todo el debate, llego a la Cámara alta cuando promediaba la sesión, el kirchnerismo logró alcanzar un quórum estricto de 37 senadores presentes para aprobar por unanimidad un texto unificado .

Con el senador oficialista Maurice Closs (Misiones) ausente por cuestiones de salud, fue clave para habilitar la sesión el aporte de los provinciales Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia Misiones) y la peronista Clara Vega (La Rioja).

El bloque oficialista en el Senado MARIO MOSCA/ Comunicación Senado

Los 33 senadores de Juntos por el Cambio y la peronista Alejandra Vigo (Córdoba Federal), que responde al gobernador Juan Schiaretti, faltaron a la cita, tal como lo habían anticipado.

El principal conglomerado opositor lo hizo por considerar que el oficialismo pretendía darle un “uso político partidario” a la sesión. La senadora cordobesa, en tanto, anunció su decisión de no asistir con el argumento de que no estaban las condiciones “para llegar a un consenso que permita realizar una sesión similar a la de Diputados” del último sábado.

En el final de un debate en el que hablaron sólo cuatro senadores el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), lamentó la ausencia de la oposición en el recinto y la acusó de pretender censurar la palabra del oficialismo por negarse a facilitar el debate.

“Ellos dicen que no quieren hacer política, pero el parlamento es el lugar donde se hace política”, destacó. “No sé a qué le temen, esto es un acto de intento de censura. Si no tenemos quórum no podemos expresarnos”, agregó el líder del bloque oficialista.

En ese sentido, Mayans justificó el pedido de una sesión especial en el hecho de que el intento de atentado “es un tema institucional”, y dijo que el oficialismo habría participado si el repudio hubiese sido por un ataque a un legislador de la oposición. “Es la vicepresidenta de este cuerpo la que fue víctima de un intento de magnicidio, no fue cualquier persona”, afirmó.

José Mayans cargó contra los medios y la oposición MARIO MOSCA/ Comunicaci—n Senado

Si bien no lo hizo en forma directa, Mayans llegó a equiparar la gravedad del incidente vivido por Cristina Kirchner con el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, un hecho que, recordó, “cambió el rumbo de la historia, desatando una Guerra Mundial con 20 millones de muertos”.

El jefe de la bancada oficialista también volvió a la carga con su defensa de la inocencia de Cristina Kirchner y la supuesta persecución judicial de la que dice ser víctima la vicepresidencia. En ese sentido, acusó de “enemistad manifiesta” a los miembros del tribunal que está juzgando a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y de la Cámara de Casación, que tiene a su cargo revisar lo actuado en los expedientes que tienen a la vicepresidenta como protagonista.

“No hay garantía de imparcialidad en el juicio, no hay garantía de imparcialidad en la Cámara de Casación”, dijo Mayans. “Eso es violencia”, remató.

Entre los ataques a Cristina Kirchner, el jefe del oficialismo en el Senado incluyó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, dijo que el tribunal “actuó presionado por un grupo económico y mediático” para evitar que el órgano que selecciona a los jueces avanzara con la renovación de la Cámara Federal.

Al mismo argumento de la gravedad institucional había apelado unos minutos antes la riojana Vega, quien abrió el debate con su intervención. “Toda esta casa fue atacada. No es Cristina Fernández de Kirchner, es la institucionalidad del país la que fue atacada”, dijo antes de dar “gracias a Dios porque ese tiro no llegó a destino”.

Vega también criticó a la oposición por darle la espalda a la cita. “El no estar sentados acá da cuenta de que no tomaron nota de lo que pasó”, dijo, tras lo cual cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que “se la pasan generando títulos para los medios, sentándose como opinólogos (sic) en programas de televisión, generando odio y rechazo en la ciudadanía”.

En lo que pareció un dardo al libertario Javier Milei, el senador Weretilneck pidió “tener bien presente y en claro quienes han sido aquellos que no han tenido el gesto o la actitud de repudiar este intento de asesinato”.

“No sabemos el por qué y el para qué. Ese debe ser el tema central de la investigación judicial y también de nosotros, como dirigentes, como hombres públicos”, agregó el rionegrino.

Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, adjudicó el intento de atentado a una “fertilización del odio” producto de varios hechos, entre los que mencionó la lectura de la acusación en la causa Vialidad por parte del fiscal Diego Luciani.

“Vimos el laufer (sic) en vivo y en directo”, dijo la legisladora, que también incluyó en sus críticas a los medios de comunicación.

Entre los hechos que escalaron la violencia la legisladora mencionó el ataque que sufrió el Congreso, y más precisamente el despacho de la vicepresidenta, mientras se discutía en Diputados el acuerdo con el FMI. Curioso caso de memoria selectiva el de Fernández Sagasti, que nunca condenó el ataque al Congreso y la acción del peronismo para frenar la sesión de la Cámara baja en diciembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Gente que no vota nadie está manejando el estado emocional de la gente en argentina”, agregó, en alusión a los periodistas, antes de advertirles a “todos los actores de la sociedad que propagar el odio lleva a estas consecuencias”, por el ataque a Cristina Kirchner.

En sintonía con el proyecto aprobado, que exige “el pronto y completo esclarecimiento y la condena de los responsables” del intento de magnicidio, Fernández Sagasti reclamó “conocer a los autores intelectuales” del incidente.