Senado: el exsecretario del juez Lijo concurre a defender su postulación para el juzgado que investiga a Insaurralde

El Senado retoma esta semana las audiencias públicas para completar vacantes el poder judicial con la presentación en días consecutivos de más de 30 postulantes a ocupar cargos judiciales, los que concurrirán a la Comisión de Acuerdos para defender sus nominaciones.

La primera audiencia con 16 candidatos será este martes, a partir de las 11, y en este encuentro sobresale la presencia de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, que está nominado para ocupar el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.

Se trata de un puesto clave, ya que no sólo tiene jurisdicción sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, sino que es el tribunal en el que recayó la causa en la que se investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Según pudo saber LA NACION, la postulación de Rodríguez Ponte no sufriría ningún contratiempo y tendría asegurada las firmas para obtener dictamen y que su pliego quede habilitado para su tratamiento en el recinto a partir de la próxima semana.

De hecho, fuentes oficialistas destacaron el papel que el candidato ha desempeñado como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un área especial que depende de la Corte Suprema de Justicia y tiene a su cargo los peritajes de las causas y de las escuchas telefónicas.

Según informó este diario, nada ocurrirá en la causa que tiene a Insaurralde y Cirio como protagonistas hasta que el Senado no le dé acuerdo a Rodríguez Ponte. Esa es la decisión que adoptó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, según fuentes de los tribunales federales lomenses.

A la audiencia de este martes concurrirán otros 15 postulantes a diferentes cargos judiciales, de los cuales sólo uno ha recibido algún tipo de impugnación. Se trata de Angel Roger Luna Roldán, propuesto para juez de cámara del Tribunal Oral Criminal de Tucumán.

Las impugnaciones están relacionadas con sus vínculos familiares y las eventuales consecuencias que esa relación podría tener en el desempeño de sus funciones. Tiene antecedentes como defensor penal en Santiago del Estero, función en la que fue nombrado en 2017, durante el mandato como gobernadora de la exsenadora Claudia Ledesma, esposa del exgobernador y actual senador Gerardo Zamora.

Otro de los candidatos que se presentarán este martes ante la Comisión de Acuerdos es Bernardo Rodríguez Palma, quien postula para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín, quien tiene más de 30 años en el Poder Judicial y es actual secretario del juzgado federal de Tres de Febrero. Entre los postulantes a ocupar tribunales vacantes en el interior del país figuran Pablo Roberto Toledo como juez en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Miguel de Tucumán, quien en la actualidad se desempeña como relator de la Corte provincial y Ruth María Ponce de León, también postulada para un Tribunal Oral Criminal Federal, pero en su caso en Posadas, Misiones.

También para la región norte, aunque en este caso como postulante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, concurrirá al Senado a defender su pliego María Virginia Ise, quien ya fue defensora oficia y jueza correccional.

Por su parte, Juan Marcelo Burella Acevedo está postulado como fiscal de la Unidad Fiscal de Corrientes. En la misma provincia, pero en para ocupar una fiscalía descentralizada en la ciudad de Paso de los Libres, se presentará a defender su pliego Hugo Daniel Froy.

La lista se completa con las postulaciones para desempeñarse como conjueces de la justicia federal del distrito judicial de Córdoba de Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina Di Gregori, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, Fernando Gabriel Zarabozo y José Eduardo Villena. Este último, participó este año en una de las jornadas para impulsar el proyecto que araba las penas para falsas denuncias que organizó el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).