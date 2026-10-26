Senado: el kirchnerismo sumó un miembro a su bloque y podría ser clave en la elección para el Consejo de la Magistratura

En silencio, el kirchnerismo sumó un nuevo miembro a su bloque y se coloca, así, como la primera minoría en el Senado a pocos días de que la Cámara alta tenga que definir cuáles serán sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura y, lo más importante, qué fuerza se alzará con los dos lugares que la ley le reconoce al conglomerado más numeroso del cuerpo.

El riojano Fernando Rejal es el nuevo miembro del bloque Justicialista, que preside José Mayans (Formosa). El legislador, que lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia norteña, había abandonado en marzo del año pasado la bancada junto a otros cuatro senadores en disidencia con la estrategia con la conducción centralista del PJ encarnada por Cristina Kirchner.

El pase de Rejal puede convertirse en clave de cara a la puja que, todavía en sordina, mantienen el kirchnerismo y el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich (Capital) por ver qué fuerza se queda con dos de las cuatro poltronas que el Senado tiene en el Consejo de la Magistratura, cuya representación se renueva a fines de noviembre.

Hasta el viernes último, cuando Rejal comunicó a las autoridades del Senado su regreso al kirchnerismo, la primera minoría estaba empatada con La Libertad Avanza (LLA) con 21 miembros cada uno. En realidad, el oficialismo cuenta en este momento con 20 miembros por el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto, pero se da por entendido que la situación se normalizará en la próxima sesión, cuando podrá jurar su suplente para completar el mandato.

José Mayans, el jefe del bloque del PJ, que contará ahora con un nuevo integrante Soledad Aznarez

La vara para decidir los cargos en el Consejo son los bloques, que no cuentan las configuraciones en interbloques, como la que tiene el peronismo hoy con otros dos bloques y que le permiten llegar a 24 miembros.

Según confiaron fuentes parlamentarias, Bullrich y Mayans llegaron a un acuerdo por el cual ambas partes dejaran en la vicepresidenta Villarruel la definición de qué bancada se queda con el premio mayor y dos de los cuatro lugares en el Consejo.

En otras palabras, ambos bloques elevarán a la Presidencia del Senado sendas notas reclamando para sí dos lugares. En el caso de La Libertad Avanza, los nombres propuestos serían los de Nadia Márquez (Neuquén), aliada de los primos Martín y Eduardo Menem y, por lo tanto, con terminal en Karina Milei; y la fueguina María Belén Monte de Oca. Del lado del kirchnerismo, hay varios nombres en danza, pero ninguno firme todavía.

“Si llegan a usar el pase de Rejal para quedar como primera minoría, lo vamos a judicializar; la Justicia ya dijo, en el caso Juez que no se pueden construir mayorías artificiales”, aseguraron en el bloque oficialista cuando este diario preguntó cómo podría jugar el caso del riojano en este escenario.

El caso del cordobés Luis Juez hace referencia a la jugada por la que el kirchnerismo partió en dos su bloque de 35 senadores para poder quedarse con tres de los cuatro lugares en el Consejo de la Magistratura.

La vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá la última palabra Prensa Victoria Villarruel - LA NACION

La jugada, pergeñada por Cristina Kirchner cuando era vicepresidenta, se llevó a cabo en abril de 2022, cuando se comunicó la creación de dos nuevos bloques: por un lado, 21 senadores conformaron el Frente Nacional y Popular, presidido por Mayans; mientras que otros 14 legisladores le dieron vida a Unidad Ciudadana, bajo la conducción de Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

La jugada fue desbaratada por la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la decisión tomada por Cristina Kirchner como presidenta del Senado y obligó al rionegrino Martín Doñate, hombre de La Cámpora, a dejar el Consejo de la Magistratura. Así fue como Juez pudo asumir como consejero.