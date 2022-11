Senado: en un trámite exprés, el oficialismo firmó dictamen y el presupuesto será ley en dos semanas

escuchar

Con críticas y dudas de la oposición de Juntos para el Cambio y una disidencia interna, el oficialismo del Senado reunió las firmas necesarias para darle dictamen esta tarde al proyecto de ley de presupuesto 2023 y lo dejó en condiciones de llevarlo al recinto. La idea del Frente de Todos es convertirlo en ley dentro de dos semanas.

De manera sorpresiva, el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) se fue de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sin firmar el dictamen, molesto por la resolución de la Secretaría de Energía que aumentó el subsidio a la tarifa de energía para las provincias del norte, pero excluyendo a las del centro del país.

No obstante, el Frente de Todos alcanzó la mayoría necesaria gracias a la firma del provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que, más allá de sostener algunas disidencias con el proyecto, lo apoyó con el argumento de que “un Presupuesto no se le niega a ningún Gobierno”.

Juntos por el Cambio no firmó el dictamen y, ante la certeza de que el oficialismo no iba a aceptar modificaciones, planteó su preocupación por las estimaciones que contempla la iniciativa redactada por el Ministerio de Economía. “Nos preocupan, y mucho, las variables macroeconómicas y la inflación prevista en el proyecto” , afirmó el radical Víctor Zimmermann (Chaco), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionando la previsión del 60% que contempla el texto, por considerarla poco realista.

A contramano del extenso y agotador debate registrado en la Cámara de Diputados, que demandó tres semanas con ocho reuniones de comisión y un debate en el recinto de más de 20 horas, el oficialismo firmó dictamen en el Senado en un trámite exprés, un día después que comenzara el tratamiento en comisión con la exposición de un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía liderados por el viceministro Gabriel Rubinstein.

Después de haber participado activamente en las negociaciones en la noche del debate en Diputados, el titular de la cartera de Hacienda, Sergio Massa, decidió darle la espalda al tratamiento en la Cámara alta. De hecho, en la tarde del miércoles, mientras Rubinstein exponía ante los senadores, el funcionario concurrió a ver el partido de fútbol en el que Tigre, club del cual es hincha, perdió con Racing el pase a la definición del Trofeo de Campeones. A la noche de ese día, se reunió con los senadores oficialistas en la sede del Ministerio en una tenida que duró hasta la madrugada.

La ausencia de Massa fue reprochada por Zimmermann en la exposición en la que dejó plasmada los cuestionamientos de su bancada al presupuesto 2023. Así, además de los números macroeconómicos, el radical chaqueño se quejó por el recorte en las transferencias a las provincias, para las universidades y en los fondos de la Anses.

También planteó sus dudas porque el proyecto no refleja el incremento de gastos por $567.000 que le introdujeron los diputados al presupuesto. “Si aumentamos el gasto y no aumentamos el gasto total a alguien le estamos quitando fondos” , afirmó Zimmermann.

El radical no quiso adelantar como votará su bloque cuando la vicepresidenta de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), le preguntó si la oposición iba a acompañar el proyecto. No obstante, fuentes del interbloque opositor adelantaron que no obstruirán el tratamiento en el recinto y facilitarán el quórum para habilitar su debate.

En el cierre del debate, Fernández Sagasti, dijo que las previsiones del proyecto “eran realistas” y recordó que el año pasado la oposición no votó el presupuesto y los instó a no repetir la actitud porque “es importante para la Argentina generar los consensos para que este año sea aprobado”. Sin embargo, el día anterior la misma senadora había señalado, con orgullo, que no le había votado un solo presupuesto al gobierno de Mauricio Macri.

Antes del cierre del debate, se produjo un duelo entre la peronista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) por los subsidios al transporte.

“La provincia sólo recibe el 9% de subsidios, el otro 91 % lo pagamos todos los bonaerenses” , afirmó Di Tullio, molesta porque en los reclamos de las provincias por los fondos que se destinan al transporte público siempre se habla del AMBA cuando, dijo, hay 32 líneas que sólo circulan por suelo porteño.

Tagliaferri le salió al cruce recordándole que fue el propio Alberto Fernández quien uso la figura del AMBA “en el decreto que cerró las escuelas” durante la pandemia y rechazó las imputaciones de la senadora oficialista. “Es mentira que los subsidios al transporte son exclusivamente para la Ciudad de Buenos Aires” , dijo, antes de destacar que el distrito que gobierno Horacio Rodríguez Larreta “también aporta para los subsidios”.