Sergio Berni anunció que quiere ser presidente en 2023 y se defendió del episodio de las sombrillas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reiteró este miércoles que buscará ser candidato a presidente en 2023 dentro del peronismo y destacó que se trata de una responsabilidad que todo militante busca alcanzar en algún momento. “Me vengo preparando hace 30 años”, manifestó.

El funcionario de Axel Kicillof dijo que todo dirigente político “se prepara” para cumplir con las mayores responsabilidades. “No hay mayor cargo para transformar una realidad que la presidencia de la Nación”, consideró.

“Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones, y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años y no va a encontrar una sola incoherencia”, agregó.

En este sentido, el funcionario bonaerense insistió, en diálogo con TN, que mantiene “diferencias” con Alberto Fernández, aunque consignó que “no tuvo oportunidad” de hablarlas con él. También dijo que hace rato no habla con Cristina Fernández de Kirchner. “Es una de las personas que más quiero, que más respeto y que tiene una visión estratégica de país que necesitamos”, expresó.

Por otro lado, se refirió al polémico vuelo rasante que realizó en un helicóptero hace unos días en las playas de Villa Gesell que ocasionó el desprendimiento de varias sombrillas y el susto de varias turistas. “Si hubiera pasado algo, me hubiera sentido extremadamente responsable. Más allá de discutir, no le saco el culo a la jeringa (sic)”, consignó.

Un helicóptero aterrizó en la playa en Villa Gesell: Berni estaba dentro y contó el porqué

Berni sostuvo que, “gracias a Dios no pasó nada”, dijo que no quiere justificarse, pero expresó que siempre asume la “responsabilidad de sus acciones”. Sin embargo, reivindicó el accionar. “Veníamos [ese día] de apagar el fuego en Miramar. Sin los helicópteros, todavía estaríamos lamentando la pérdida de uno de los espacios más lindos, que tiene Miramar, que es el parque energético”, sostuvo.

Berni había dicho que se acercó porque al parecer, desde el aire, se notaba una pelea entre jóvenes. Más tarde, dio una explicación controversial respecto al incidente de las sombrillas: “Tendríamos que partir de que una sombrilla en la playa es un elemento peligroso. Hay que preguntarse si el que puso la sombrilla no evaluó que una ráfaga de viento se la podía levantar”.

Consultado, el ministro de Seguridad tomó con humor con la pregunta. “Entiendo que en el verano no haya noticias. Me asombra que lo que haya sucedido haya sido noticia por mucho tiempo. Lo que se ve es a un ministro con 42° a las 2 de la tarde trabajando”, indicó.

Y añadió: “Había una situación que ameritaba que [el helicóptero] diera vuelta y viera que era lo que pasó. En ese momento estaban volando los aviones con carteles, están [los deportistas] que hacen vela, y hay que volar en diferentes alturas”.

Con intención de dejar el episodio atrás, se enfocó en el despligue policial en las localidades balnearias. “Lo importante es que por primera vez hay un operativo de seguridad en la costa que es modelo. No va a encontrar un solo turista, más allá de esa triste anécdota, que se queje, o que no tenga una mirada no positiva sobre el operativo”, manifestó.

Gendarmes

Berni se refirió al conflicto que matenía con la anterior ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, respecto del envío de efectivos federales a la Provincia y señaló que mantiene el reclamo. No obstante, señaló que tiene “diálogo” con el actual tituar del área, Aníbal Fernández, y dijo que se compromiso está pendiente.

“Los problema de seguridad de la Provincia necesitan del acompañamiento del Gobierno nacional. Cuando era secretario de seguridad de la Nación, tenía 5000 gendarmes de manera permanente en el Conurbano bonaerense, que hoy no los tenemos, y hay un compromiso de que van a estar”, dijo.

El funcionario de Axel Kicillof expuso que la Provincia tiene “un déficit de policías extremadamente severo” y apuntó gran parte de la fuerza bonaerense está desplegada en la costa “para el cuidado de 14 millones de turistas”. Al mismo tiempo contó que hay 8000 efectivos fuera de servicio, entre positivos por covid-19 y otros aislados al tratarse de contactos estrechos.

“Hay dos policías cada 100 cuadras en la provincia de buenos aires. Nadie puede negar que la necesidad de policías es muy grande. Lamentablemente, a diferencia de otras actividades, no se pueden contratar policías por afuera. Solo los forma el Estado”, ahondó.

En esa línea, dijo que en la actualidad hay 90.000 efectivos en todo el territorio provincial, de los que 30.000 se ubican en el Conurbano. En esa línea, precisó que en 2022 se formarán 20.000 efectivos y en 2023 una cantidad similar.

Noticia en desarrollo.