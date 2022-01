Soledad Acuña cruzó al kirchnerismo tras la polémica por su frase: “Ellos militaron las escuelas cerradas”

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, respondió con dureza a las críticas de sectores sindicales y kirchneristas por sus dichos sobre la revinculación escolar y consideró que se trata del ataque de quienes “militaron las escuelas cerradas”.

En diálogo con LN+, Acuña dijo que no era necesario brindar una aclaración por haber afirmado que había chicos “perdidos en los pasillos de una villa” y que “ya era tarde” para salir a buscar a los que se habían alejado de la educación. Enfatizó que lo que pretendió con la frase fue promover el debate sobre la falta de estadísticas nacionales respecto de la cantidad de niños que perdieron su vínculo con la escuela desde 2020, cuando la pandemia impactó en el país.

“Me parece que es la reacción de un sector político que siente culpas por haber militado las escuelas cerradas, que defiende a los pobres, pero que los excluyó durante dos años de las posibilidades de desarrollo que da la educación” afirmó.

Sin mencionarlos, la funcionaria porteña apuntó contra dirigentes del gremio CTERA y del Frente de Todos, que la acusaron de “discriminadora y clasista”. Consideró que el ataque que recibió es la única manera que tienen, “a una verdad que se conoce”.

Soledad Acuña respondió a las críticas en LN+ Captura de video

En ese sentido, señaló que los mismos que la cuestionaron “no escucharon completa” la entrevista que brindó a Radio Rivadavia donde pronunció esos dichos. “Mencioné todas las políticas que hicimos en la ciudad de Buenos Aires desde el julio de 2020 para alcanzar el 98% de revinculación de aquellos estudiantes que habían perdido contacto con la escuela”, añadió.

Y profundizó: “Puse en evidencia que no habían datos oficiales en materia nacional y que hay mucho por hacer. Y que si no reconocemos la verdad, primero diciendo los números, reconociendo con evidencia qué es lo que falta, no vamos a tomar cartas en el asunto”.

Consultada específicamente sobre sus dichos, Acuña aseveró que no dijo que los chicos “estaban perdidos”, sino que se refirió a la complejidad que representa revincular a un adolescente o un niño que perdió el contacto con el sistema educativa después de dos años.

“Luego de dos años, es mucho más difícil volver a llevar a un chico a la escuela. Lo es para el chico, para el trabajador social que trabaja en el proceso, y obviamente, para la institución educativa poder alojarlo. No dije que no había que hacerlo, dije que era más difícil, que es tarde, porque es como más costoso, es más complejo”, ahondó.

En ese sentido, se refirió a la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la presencialidad durante 2021. “Por eso insistíamos que cada día cuenta. Por supuesto que siempre hay que intentar, y por supuesto la escuela es el lugar”, apuntó.

Asimismo, levantó el tono del debate al pedirle explicaciones a quienes la acusaron. “Todos los que se ofendieron, se rasgaron las vestiduras y se asustaron con mi frase, que me digan en concreto dónde creen que están esos chicos”, planteó.

La ministra de Horacio Rodríguez Larreta recalcó que en los barrios vulnerables, en la peor etapa de la pandemia, el aislamiento por la infección de covid-19 era comunitario, y eso obligaba, afirmó, a que muchos chicos quedaran “en la calle o en los pasillos de la villa”.

“Eso quería decir que era más seguro estar en el pasillo, que en la escuela. Eso dijeron los que militaban las aulas cerradas. Y ahora se asustan porque decimos que terminan en el mercado informal, trabajando a edades que no corresponden o que son víctimas del narcotráfico”, se defendió.

Y agregó: “Pregunten a los dirigentes barriales, a los curas villeros, a los pastores evangelistas dónde están los chicos que no van a la escuela. El que se asusta es porque quiere negar la realidad, nosotros queremos combatirla, transformarla.

Los dichos

La polémica se originó luego de que, en una entrevista con Radio Rivadavia, la titular de la cartera educativa porteña planteara que, en algunas regiones, “ya es tarde” para apuntar a la reintegración escolar porque esos chicos, “a los que no se fue a buscar a tiempo” porque se desconocían sus datos, “cayeron” en el narcotráfico, están “perdidos en los pasillos de una villa” o debieron salir a trabajar.

“Perdieron su propia fe respecto de las oportunidades de estudiar. Hoy, obviamente, hay que intentarlo, pero es mucho más difícil que si se hubieran tomado decisiones hace dos años”, agregó Acuña sobre los estudiantes que hoy están afuera del sistema educativo.

Tras ello la ministra criticó al Gobierno nacional: “No tenemos datos que nos permitan saber efectivamente cuántos [estudiantes] se cayeron y tampoco se los fue a buscar a tiempo”. Acuña aseguró, en cambio, que en julio de 2020 en la Ciudad “ya teníamos la lista con nombre y apellido y dirección de cada estudiante que se había desconectado de la escuela, eran 6500″.

Críticas

Conocidos sus dichos, sindicatos docentes y también referentes del kirchnerismo que mantienen una postura crítica del gobierno porteño la cuestionaron con vehemencia. La secretaria general de UTE, Angélica Graciano, afirmó que se trató de una declaración “sumamente discriminativa y clasista”. La sindicalista dijo a Télam que “como responsable del Ministerio de Educación [Acuña] tendría que preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo porque, según lo que han dicho, ellos no han perdido un solo día de clases”.

Otro de los que salió al cruce de Acuña fue Roberto Baradel, secretario general de Suteba, quien consideró que sus declaraciones “reflejan que el macrismo desprecia a la educación pública y tiene una concepción clasista y discriminatoria”. “Se muestran tal cual son: desprecian a la educación pública y a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos”, dijo el dirigente gremial en declaraciones a Télam.

Quien levantó el guante en el Frente de Todos fue el diputado nacional Leandro Santoro, que fustigó en Twitter a Acuña. “Larreta tiene buenos ministros, pero no es el caso de la de Educación. De lo peor que se puede tener en un área tan medular”, comentó el legislador. Y cerró: “Si así piensa, imaginate cómo gestiona”.