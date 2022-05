Sergio Berni aseguró que Alberto Fernández se hace un autogolpe y cuestionó al Gabinete: “Los une el odio visceral a Cristina Kirchner”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizó este miércoles la interna del Gobierno y lanzó cuestionamientos muy duros hacia el presidente Alberto Fernández. Tras acusarlo de torpe, caprichoso y miserable, aseguró que el mandatario se hace un autogolpe y cargó contra la conformación de su Gabinete: “Los une el odio visceral a Cristina Kirchner”.

Consultado en Radio Rivadavia sobre la coyuntura de la coalición gobernante, el funcionario expresó: “Uno no puede explicar lo ridículo de toda esta situación que estamos viviendo. Estamos escuchando, dos años tarde, lo que dije yo. El frente político reaccionó sobre el rumbo que estábamos tomando”, dijo y aclaró: “No solamente en lo económico, porque la verdad es que este Gobierno no tiene un problema económico, tiene un problema político”.

A continuación, al ministro le preguntaron si considera que Cristina Kirchner “le está queriendo hacer un golpe” al jefe de Estado, a lo que respondió: “El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra sí mismo y contra su gobierno. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Me parece que hay que sincerar una situación en la que el único perjudicado es el pueblo argentino”.

Tras ello agregó: “El Presidente tiene que gobernar y el gobierno se legitima con poder y con el respeto de aquellos a quienes gobierna. Y yo creo que el Presidente perdió el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino. Eso no se lo hizo ni Cristina ni [Andrés] Larroque, se lo hizo el propio Presidente por su propia torpeza, caprichos y miserias en su afán de seguir perpetuando en un lugar que sabe que no tiene autonomía”.

En ese punto, Berni tuvo que aclarar que a partir de sus declaraciones no estaba pidiendo la renuncia del jefe de Estado. “Nadie pide que se vaya Fernández, yo lo que pido a gritos hace dos años es que gobierne y que gobierne para la mayoría del conjunto bajo la doctrina por la cual fue elegido. Él no fue elegido por ser Alberto Fernández, sino por representar un partido político que tiene muy clara una doctrina que no se está llevando adelante. La verdad es que este gobierno no representa los intereses de nadie, solo los de sí mismo. Lo que estamos pidiendo es que el Presidente cumpla con lo que el mismo se comprometió. Y cuando uno le dice que se equivoca se enoja y toma represalias”, sentenció.

De esta forma, el ministro de Axel Kicillof responsabilizó al Presidente por la “muy mala” gestión de su gobierno y lo interpeló: ”Él, que nos metió en este lío, que nos saque”. Acto seguido, siguió con su análisis e incluyó en sus críticas a los principales funcionarios que rodean a Fernández.

Es que, según Berni, el mal obrar de Fernández se observa en “la terquedad, la miseria de la especulación política a la hora de armar la lista para la legislativa [para las elecciones de 2021] y en esa idea de armar un Gabinete al que lo une el odio hacia Cristina”. “¿Cómo puede terminar un Gabinete al que lo une une el odio visceral hacia Cristina Kirchner? No puede terminar de otra manera”, enfatizó.

No obstante sus cuestionamientos al mandatario, Berni negó estar defendiendo a la vicepresidenta y recordó: “Me fui del kirchnerismo porque advertí que esto iba a pasar”. Asimismo, ratificó que hay criterios que no comparte con Cristina Kirchner, pero aclaró que la considera “la persona con mayor visión política y coraje como dirigente de la Argentina”.

Sobre el final de la nota, el funcionario habló sobre el futuro de la coalición gobernante y volvió a cargar contra Fernández. “No se puede ser un dirigente político con miedo, un cobarde que permanentemente está especulando con tal de seguir usufructuando los privilegios de la función pública. Me parece que un Presidente que no actúa con coraje, que siempre esta navegando en la incertidumbre. ¿Y sabe que es lo peor? Que permanente deja pasar oportunidades, una tras otra”, sostuvo.

Aún así, recalcó que el jefe de Estado “necesita terminar el mandato” y que la posibilidad de solucionar los problemas políticos existe “si se tiene voluntad”. Sin embargo, se negó a pronosticar cuál será el devenir de la coalición gobernante y del propio jefe de Estado. “Futurólogo no soy”, concluyó.