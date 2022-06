Sergio Berni aseguró que Axel Kicillof buscará la reelección en 2023

Afuera del kirchnerismo políticamente, pero parte del Gabinete bonaerense, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó anoche que el gobernador Axel Kicillof buscará la reelección en 2023 y así se empiezan a delinear las candidaturas para los comicios del año próximo. Entre sus usuales críticas para la gestión nacional, al mando de Alberto Fernández, y para La Cámpora, Berni respaldó a Kicillof y dijo que los opositores que podrían intentar quedarse con el Ejecutivo bonaerense no son competitivos.

“La provincia de Buenos Aires tiene un gobernador muy bueno, que tiene aspiraciones de reelegir. Me parece que es un gran gobernador y va a tener el apoyo de los bonaerenses para ser reelegido”, afirmó Berni anoche en Animales Sueltos. De esta manera, aparece como el primer funcionario de la Provincia que habla de la posibilidad de que Kicillof intente permanecer en ese territorio y no dé un salto hacia una postulación nacional.

Incluso, consideró que Diego Santilli y Cristian Ritondo, dos representantes de Juntos por el Cambio que buscarían ir por la Gobernación, “no tienen chances” contra el actual mandatario y también habló de María Eugenia Vidal. “Fue la única gobernadora que quiso reelegir y no pudo, la sacaron a patadas y perdió por 20 puntos”, aseguró sobre ella y siguió en cuanto a los cambiemitas: “No se remonta tan fácil. Nunca se vio un gobierno que pierda por semejante paliza. La gente no les cree porque ya estuvieron y no resolvieron nada”.

En cuanto a los comicios del año próximo, dijo además que la vicepresidenta Cristina Kirchner es “imbatible” en la Provincia para las elecciones presidenciales. Y pese a que aseveró que le tiene “afecto” a la antes mandataria por el tiempo que gestionaron juntos, aclaró una vez más: “Mi relación política con Cristina Fernández de Kirchner es cero”.

Noticia en desarrollo