La interna peronista amenaza con trabarle el Senado bonaerense a Kicillof

LA PLATA.- Mientras la pelea por el control del Partido Justicialista parece encauzada y se resolvería con una lista conjunta, el gobernador Axel Kicillof enfrenta otra disputa de mayor magnitud que traba el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires.

Allí Kicillof está representado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el peronismo tiene 24 de los 46 escaños del cuerpo. Pero los senadores aliados al gobernador son minoría entre los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas.

La pelea no solo tiene trabada la designación de autoridades de Cámara y de bloque. Incluso amenaza con llegar a la Justicia: en un hecho inédito, el senador Sergio Berni amenazó a Magario con hacerle una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por lo sucedido en la sesión preparatoria del 8 de diciembre pasado.

Ese día, el Senado les dio licencia a Gabriel Katopodis y a Diego Valenzuela en una sesión que, a criterio de Berni, debe declararse nula, dado que el mandato formal de los nuevos legisladores comenzaba el 10 de diciembre. El exministro de Seguridad de Kicillof considera que Katopodis está en infracción: sostiene que con una licencia “nula”, ejerce como ministro de Infraestructura.

Berni envió una nota a la presidencia de la Cámara de Senadores en la que advirtió que Magario se excedió en sus funciones. A su criterio, corresponde que revea “lo acontecido y lleve adelante el procedimiento para la aceptación de las licencias” antes del 26 de febrero, cuando se reúne el plenario.

Berni es uno de los senadores peronistas que desafió a Magario, pero no es el único. La vicegobernadora tiene llegada directa con solo seis de los 24 senadores peronistas. La mayoría se opone a la designación de Ayelén Durán como vicepresidenta primera del cuerpo y presidente del bloque.

La designación del vicepresidente primero es importante, entre otras razones, porque quien ocupa ese cargo queda en la línea de sucesión de Kicillof, luego de Magario. En la Casa de Gobierno argumentan que ese lugar corresponde al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Mientras el kircherismo puro y La Cámpora reclaman para sí ese espacio.

Durán, allegada a Kicillof y Magario a través de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, es resistida entonces por el ala dura del kircherismo, que propone a Mario Ishii. Pero el exintendente de José C. Paz también cosecha oposociones en el kircherismo y es apuntado por sectores de La Cámpora, que prefieren a Emanuel González Santalla, tanto para la vicepresidencia primera como para la presidencia del bloque.

Berni dijo a LA NACION que piensa denunciar a Magario ante la Justicia si no declara nulo lo resuelto en la sesión del 8 de diciembre. Si Magario no da marcha atrás, podría producirse otro movimiento inesperado por Kicillof: la fractura del bloque que hasta ahora lleva el nombre de Unión por la Patria. “Todavía no rompimos, pero somos mayoría”, dijo Berni.

Ese sería un golpe fuerte a la gobernabilidad de Kicillof, que necesita del Senado para asuntos claves como la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, camaristas, jueces, fiscales, entre otros pliegos delicados que están trabados en la Cámara Alta.

Verano caliente

El malestar ante la conducción de Magario volvió a eclosionar al interior del bloque cuando la mitad de ese espacio exigió por nota, el 23 de diciembre, la elección de las autoridades de la Cámara, la declaración de nulidad de lo actuado el 8 de diciembre, la jura de la senadora Roxana Alejandra López en reemplazo de Katopodis, la jura de la senadora Marisa Pirillo en reemplazo de Diego Valenzuela y el tratamiento de dos proyectos de ley impulsados por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que perderán estado parlamentario.

Firmaron esa nota doce legisladores; entre ellos, Emanuel González Santalla, Sergio Berni, Fernanda Raverta y María Rosa Martínez.

Otro de los puntos en discusión es la Secretaría Administrativa, que actualmente conduce Roberto Feletti, que administra una caja de más de 200 millones de pesos por año.

Denuncia por abuso sexual

Por si todo esto fuera poco, la denuncia por abuso sexual que pesa sobre al menos dos empleados de la Cámara Baja también salpica al oficialismo, dado que los acusados militaban en el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación que en el último tiempo apoyó al gobernador.

La sesión del 26 de febrero, en la que se retomarán los debates, tendrá lugar un mes antes de la elección del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Una negociación está atada a la otra. El martes que pasó, se reunió la junta electoral del partido y desde hoy se debe publicar el padrón de afiliados. Mientras siguen las conversaciones para intentar una lista conjunta –ya nadie habla de unidad-, el Movimiento Derecho al Futuro mira con lupa el padrón, que tiene más de un millón de afiliados.

En ese espacio se advierte que no tienen mucho margen de acción ante un posible padrón inflado. El sector que responde a Máximo Kirchner deslizó que el padrón que inquietó al MDF es apócrifo e incluso pidió a la justicia federal que no se oficializara. Un gesto que busca restaurar la confianza para encauzar la negociación, de cara al 8 de febrero, fecha límite para presentar candidaturas.

La lista conjunta parece, por el momento, como la única manera de destrabar otras internas que amenazan la gobernabilidad de Kicillof. El mandatario aún tiene mucho que negociar en el Senado.