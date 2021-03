Sergio Berni criticó la derogación del DNU sobre los extranjeros: “No podemos ir por este camino”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre la derogación del decreto de Mauricio Macri que impuso controles más estrictos para el ingreso de extranjeros y su permanencia. El funcionario se mostró en contra de la medida de Alberto Fernández y señaló, categórico: “Son decisiones que se toman con las que no estoy de acuerdo”.

El decreto de Macri apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.

“No hace falta expresarse mucho para saber qué es lo que opino. Yo fui de aquellos que dijo que los delincuentes extranjeros que delinquían fueran expulsados, que rápidamente se acortaran los tiempos procesales y que se prohibiera el ingreso a aquellos que tenían antecedentes penales. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de racismo. No me corran con el discurso del racismo o de inmigrantes porque esas son realidades de otros países”, sentenció ayer Berni en el programa Intratables.

Sergio Berni criticó la derogación del DNU sobre los extranjeros - Fuente: América TV

“Acá estamos hablando pura y exclusivamente de delincuentes. Siento que que todos los días se nos hace mucho más difícil generarle mejor seguridad a los bonaerenses”, agregó Berni.

El funcionario aseguró que nadie le consultó acerca de la reciente derogación. “Yo me he enterado por los diarios y la verdad que siento que nos han dejado un país como un barco lleno de agujeros y estamos tapando con parches. Hay alguien que libremente hace olas y no le importa que le entre agua al barco”, deslizó Berni. Y sobre ello, reveló: “Son decisiones que se toman con las que no estoy de acuerdo, obviamente, pero tengo que ser muy prudente con lo que digo porque formo parte de un gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero no puedo quedarme callado.”

“En materia de seguridad puedo asegurar que durante los cuatro años de Macri fueron todas bombas de humo, pero si hubo algo que realmente funcionó fue la expulsión rápida de aquellos extranjeros que delinquían. Soy de las personas que creen que las cosas buenas hay que mantenerlas y potenciarlas”, admitió Berni. “Es sentido común. Si queremos que las cosas cambien no podemos ir por este camino. La política no está para complicarle la vida a la gente, sino para alivianarla”, concluyó al respecto.

