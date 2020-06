El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habló sobre lo sucedido con uno de sus funcionarios Crédito: Captura

Luego de la polémica denuncia contra el jefe de gabinete de Sergio Berni, Mario Baudry, por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio y agredir a oficiales, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires defendió a su funcionario: "Me aseguró que no pasó lo que se dice y me contó su verdad. No tengo por qué no creerle".

"Lo importante es que hay una denuncia, y si se demuestra que se incumplió con la ley, se tomarán las medidas correspondientes", dijo en una entrevista con la señal de noticias TN.

Además, se refirió al permiso de circulación que mostró la pareja de Baudry, Verónica Ojeda, durante el control policial, donde figuraba que era funcionaria del Estado. "Los certificados se tramitan de forma personal, y los habilita Nación, no la Provincia. Si la señora Ojeda incumplió con la cuarentena, tendrá que responder ante la Justicia".

Según la denuncia a la que accedió LA NACION, la ex de Diego Maradona les dijo que era la esposa de Baudry, que "conocía a Sergio Berni" y que lo llamaría "para resolver el problema".

El texto de la denuncia

Consultado sobre la nueva etapa del aislamiento con más restricciones en el AMBA, dijo que "éste no es el último esfuerzo". Sin embargo, aclaró que es una situación imprevista, no deseada "donde el único responsable es un virus y la solución, mientras no haya una vacuna, es la cuarentena".

"La prueba de nuestra generación es esta pandemia y ver cómo la atravesamos. Cuando esto pase miraremos para atrás y nos daremos cuenta de cuánto esfuerzo colectivo hicimos. Vamos a salir de esta cuarentena y tener el orgullo de mirar para atrás y decir que lo hicimos de la mejor manera posible. Y el Estado va a estar ahí para ayudar a todos aquellos que la pasaron mal. De eso no tengo dudas", concluyó.