Mario Baudry es el jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y además es el novio de una de las exmujeres de Diego Armando Maradona , Verónica Ojeda . Esta mañana se conoció que fue denunciado junto a su pareja por haber violado el sábado pasado el aislamiento social obligatorio en la ruta provincial 210, a la altura de Brandsen.

Baudry , que además habría agredido a los agentes que detuvieron a su pareja, comenzó su relación con Ojeda en junio de 2019. En diciembre de ese año, Ojeda visitó el programa de Susana Giménez y dio las primeras pistas oficiales de que estaba saliendo con el actual funcionario bonaerense, quien se había presentado en ese entonces como su representante legal.

"Estoy muy bien, estoy con alguien, lo quiero preservar", dijo entonces Ojeda y a partir de ahí ambos comenzaron a compartir fotos juntos en sus respectivas redes sociales. En la última publicación de Instagram donde se los ve juntos, data de hace una semana y él saluda a su novia por su primer aniversario.

Baudry es oriundo de la localidad bonaerense de General Belgrano , hincha de River y militante peronista. Es abogado y escribano, graduado en la Universidad de La Plata y especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario , diploma recibido en la Universidad de Belgrano .

También tiene relación con el mundo de los medios de comunicación, ya que es director de la revista La Tecla, que se dedica a analizar la política de la provincia de Buenos Aires, y CEO del multimedios Central de Noticias Argentinas (CNA).

Su relación con el clan Balcedo

Parte de su relación con este conglomerado de medios tiene que ver con su exesposa, Myriam René Balcedo , hermana de Marcelo Balcedo, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que fue d etenido en Punta del Este en enero de 2018.

Cuando ocurrió la detención de Balcedo, su hermana Myriam y su entonces cuñado Mario salieron a aclarar, a través de un comunicado, que las empresas de medios que ellos manejaban no tenían nada que ver con el multimedios del sindicalista detenido.

"En virtud de los hechos que son de público conocimiento, por la detención del Ingeniero Marcelo Balcedo, es necesario aclarar que el sindicalista y empresario de medios no es integrante, y nunca formó parte en estos 17 años, de la empresa Central de Noticias Argentinas" , decía entonces un comunicado publicado en la revista La Tecla.

En las redes sociales, Baudry suele hacer publicaciones para difundir su tarea como Jefe de Gabinete del ministro Sergio Berni, con quien comparte infinidad de imágenes ejerciendo su tarea en diferentes puntos de la provincia.

"Fue un flechazo"

Pero también el abogado tiene entre sus publicaciones algunas que revisten un carácter menos protocolar, como los mencionados posteos con Verónica Ojeda, o algunas imágenes en las que comparte cena y salidas con Moria Casán y Gladys Florimonte .

También compartió una imagen con la actriz Rita Cortese en el campo que el funcionario tiene en la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, precisamente hacia donde se dirigía Verónica Ojeda cuando la detuvo la policía. "Después de un almuerzo maravilloso con Rita Cortese hablando de peronismo y cultura. La amo", posteó el actual funcionario, hace un año.

"A mi novio lo conocí hace unos meses por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más", dijo sobre su novio Verónica Ojeda, en enero de este año, en el programa el Run Run del espectáculo por Crónica TV .

"Lo conocí a Mario , me cambió la vida. Yo vivía en un mundo de pelea y discordia de agarrarme con uno y con otro. Él no tiene nada que ver con este mundo, es lo opuesto y es lo que yo necesitaba. Me da paz, tranquilidad y me hace centrar en mi eje para que yo esté bien", señaló en la misma oportunidad la ex de Maradona.