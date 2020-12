Sergio Berni se diferenció de Sabina Frederic y pidió bajar la edad de la imputabilidad de menores: "No somos un país normal" Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

9 de diciembre de 2020 • 08:26

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se volvió a diferenciar de su par nacional, Sabina Frederic. Esta vez, el funcionario de Axel Kicillof salió a marcar su postura a favor de bajar la edad de la imputabilidad de menores, como reclamaron los principales referentes de Juntos por el Cambio tras el crimen de un ciclista en el barrio porteño Retiro. En cambio, Frederic dijo que hay que aplicar políticas de prevención y no solo punitivas.

"Evidentemente, no somos un país normal y algunas instituciones no funcionan. Hasta que no se tome conciencia de que esas instituciones tienen que recuperar la agilidad, la responsabilidad y el compromiso para que las cosas funcionen, no tengo duda de que en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad", afirmó Berni en diálogo con Radio Rivadavia.

Ayer, en diálogo con LA NACION, había pedido debatir una nueva ley penal juvenil: "No se trata solo de bajar la edad, sino que deben considerarse medidas más profundas, como las educativas, para los jóvenes en conflicto con la ley".

Debate

El asesinato de un ciclista en Retiro reabrió ayer el debate sobre la imputabilidad de los menores. Tras conocerse el arresto de un adolescente de 15 años por el homicidio de Dimitri Amiryan, un ciudadano armenio de 37 años que vivía desde hace una década en la ciudad de Buenos Aires, los principales referentes de Juntos por el Cambio pidieron reformar el régimen penal juvenil, que aplica penas a partir de los 16 años.

Noticia en desarrollo

