Javier Milei y los economistas liberales: los colegas amigos y los profesionales ridiculizados por sus opiniones

Javier Milei es economista, llegó a Presidente hablando únicamente de economía y como jefe del Estado dedica casi todo su tiempo a mirar la macro. Ayer, en la cena de la Fundación Libertad, el líder libertario se sintió reivindicado por la escena, porque era el número uno frente a un auditorio que años atrás lo había mirado como un bicho raro. Se notó en su discurso, donde sacó a relucir todo su histrionismo. Con un tono burlón, se tomó revancha contra los economistas liberales ortodoxos que vienen marcando diferencias con la marcha de su gestión.

“Cualquiera que opina diferente pasa a ser directamente enemigo de Milei”, dijo esta mañana el economista Roberto Cachanosky, que es ultraliberal como el Presidente, pero que en las últimas semanas dijo que la “precariedad del razonamiento” del jefe de Estado “es espeluznante”. Anoche en el Goldencenter donde se celebró el evento de la Fundación Libertad, circuló la versión de que Milei había pedido que Cachanosky -que históricamente asistió a esas cenas y es allegado a los organizadores- no asistiera. En la Casa Rosada negaron esa versión.

Cachanovsky dijo en Radio con Vos esta mañana que lo habían invitado, que él respondió que ya no iba a ese tipo de eventos y que volvieron a llamarlo los organizadores para insistirle, prometiendo que iba a estar en una mesa interesante. Y agregó que después no lo volvieron a contactar y que, entonces, no asistió al Goldencenter de Parque Norte.

El presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad Gentileza Fundación Libertad

Desde que se paró frente al atril el Presidente tiró indirectas contra los economistas liberales consagrados que vienen cuestionando el rumbo económico y el atraso del tipo de cambio. Dijo que muchos colegas que critican sus políticas económicas quedarían “hechos huevo frito” si “se tiraran de lo más alto de su ego”. No nombró a ninguno, pero no hizo falta.

El momento incómodo que dio que hablar durante la noche fue, no obstante, el que Milei protagonizó con Carlos Melconian. “Había uno que decía ‘no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco’. Bueno se equivocó”, dijo Milei en alusión a la metáfora que había utilizado el candidato a ministro de economía de Patricia Bullrich.

Algunos invitados comentaron que en ese momento,Carlos Melconian se paró de su asiento y se fue. Otros aseguraron que en rigor el economista se había retirado minutos antes, porque dio una entrevista al canal TN. Como sea, fue la comidilla del resto de la velada. “Me gusta más como me imita Ariel Tarico”, dijo Melconian el día después. “Sigue sin haber fideos y tuco”, remató.

Carlos Melconian y Patricia Bullrich Ricardo Pristupluk - LA NACION

Con su discurso en la cena de la Fundación Libertad, Milei incomodó también a otros de los economistas presentes. En una de las mesas más importantes estaba sentado Miguel Ángel Broda, que en las últimas semanas viene advirtiendo que “este ajuste fiscal y monetario no es sustentable en el tiempo” y que las medidas implementadas por el Gobierno para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas fueron “toscas y excesivas”. Pero lo que más irritó a Milei fue cuando Broda advirtió que “no hay un plan de estabilización”. Frente al atril, Milei repitió la frase con voz burlona.

Broda fue jefe de Milei cuando él, en 2004, se desempeñó como economista coordinador de su estudio . “Aprendí el trabajo del economista profesional de verdad”, escribió el Presidente en uno de sus libros. Los tiempos cambiaron ahora que está en el poder.

A Carlos Rodríguez, Milei lo ponderó como uno de sus asesores más relevantes para darle volumen a su proyecto durante la campaña, pero muy pronto dejó de escucharlo. El referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) -cantera de muchos funcionarios nacionales- dijo días atrás a LA NACION: “Usó mi nombre, nada más”. Y apuntó: “Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión”.

Carlos Rodríguez, uno de los economistas que antes Milei valoraba Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Los comensales se quedaron atónitos ayer con la performance de Milei. La política tradicional, el empresariado y el elenco liberal que desde hace años asisten a la cena de la Fundación Libertad no lograban explicarse cómo este economista excéntrico y extremo que solo habla de teoría económica obtiene tanto éxito político.

Un referente cercano a Mauricio Macri comentó: “Lo que muchos en Pro no terminamos de explicar es como él, rompiendo todos los manuales y con dos escarbadientes, nos ganó a todos”. El expresidente tampoco termina de comprender el fenómeno. “Cada uno tiene su estilo. Milei tiene el suyo… y mal no le va”, comentó a uno de sus interlocutores en el evento.

Lo que quedó en claro fue que el Presidente tuvo el poder de cambiar la agenda de la noche, que hasta su alocución giraba en torno a la marcha universitaria del martes y su eventual impacto en el Gobierno.

Liberales amigos

Así como Milei hoy ridiculiza a muchos de sus colegas liberales, a otros todavía los venera. En ese grupo está Juan Carlos De Pablo, “El Profe”, según el Presidente. Ambos economistas tienen charlas frecuentes y una de esas conversaciones ocurrió hace pocos días, según reveló el jefe de Estado.

De Pablo comentó en las últimas horas la cadena nacional en la que Milei celebró el superávit fiscal del primer trimestre. El economista dijo que, si bien la coyuntura actual es “dramática” y el Gobierno tiene “muy pocos instrumentos hoy”, el jefe de Estado dio (en el mensaje al país) “un discurso retrospectivo con un mensaje prospectivo”.

El Presidente, en tanto, está atravesando un “metejón” con el diputado José Luis Espert, otro economista ultraliberal con el que otrora tuvo peleas de cartel. Ambos se conocen desde hace una década y en los últimos años tuvieron una relación zigzagueante, pero desde el triunfo de La Libertad Avanza volvieron a hablar seguido y terminaron como aliados.

Javier Milei, en Expoagro, junto a José Luis Espert Marcelo Manera

En la Casa Rosada mencionan a otro grupo de economistas liberales que todavía tienen el visto bueno del Presidente y hasta son ponderados en sus comentarios privados. Allí ubican a Claudio Zuchovicki, licenciado en Administración y especialista en finanzas que tiene un alto perfil como comunicador en los medios y que hoy tiene una relación de amistad con el jefe de Estado.

También a Fausto Spotorno y Miguel Boggiano, que formarán parte del “consejo de asesores económicos” ad hoc del Presidente. Ese comité estará encabezado por Demian Reidel, licenciado en Física del Instituto Balseiro, matemático financiero de la Universidad de Chicago que fue vicepresidente del BCRA cuando lo conducía Federico Sturzenneger, el asesor económico estrella del Gobierno calificado por Milei como “coloso”. Cuando se abrazaron, el padre intelectual del DNU 70/2023 le revolvió el pelo al Presidente en un gesto de cercanía total.

De Domingo Cavallo, calificado como prócer en los ámbitos libertarios, Milei dejó de hablar. El exministro de Economía del menemismo y padre de la convertibilidad viene advirtiendo que es necesario acelerar la devaluación actual. “Dice que el dólar está atrasado cuando hoy está en mejores niveles que en su época. Está grande Cavallo, no nos vamos a meter con él que es amigo de esta casa”, señalaron en Balcarce 50.