Sergio Berni, sobre Emerenciano Sena: “Es un personaje que conozco y combatí toda la vida”

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires , Sergio Berni, se refirió esta sábado al caso de Cecilia Strzyzowski y opinó sobre la figura de Emerenciano Sena. “Es un personaje que conozco y que combatí toda la vida”, destacó el funcionario bonaerense.

“A esta altura nadie puede especular, hubo un femicidio y en esa dirección está la investigación”, resaltó Berni, en diálogo con Radio Mitre, sobre el caso de Cecilia Strzyzowski. “Después, obviamente hay diferentes miradas que tiene que ver con una cuestión política y si Emerenciano Sena tenía relación con el gobernador del Chaco”, continuó.

Al ser consultado acerca del vínculo que compartían el dirigente piquetero y Jorge Capitanich, Berni aclaró: “Compartían lista pero, ¿eso convierte al gobernador del Chaco en homicida? No, son actitudes individuales...No estoy defendiendo a Emerenciano Sena, por favor que no se entienda eso. Además, es personaje que conozco y lo combatí toda la vida”.

Tras ello, Berni recordó su paso por el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner, en donde se desempeñó como viceministro de aquella cartera. “La primer función que tuve y la cual me dio el expresidente era ordenar todo ese sistema perverso que había de planes sociales producto de una gran crisis”, señaló.

“Trabajé diez años desarticulando cada una de esas organizaciones, transformándolas en trabajo, dejamos unos 350 mil planes y conocí a todos los actores de la Argentina”, destacó Berni, refiriéndose entre otros personajes a Emerenciano Sena.

“Era un piquetero que cortaba todos los días el puente en Chaco. Es una persona que conozco y lo combatí toda la vida”, describió Berni. En ese sentido, el ministro de Seguridad bonaerense dijo tener “una mirada distinta” hacia los dirigentes sociales, en relación a otros políticos, como por ejemplo sobre el precandidato a presidente Juan Grabois.

“Mi mirada es distinta, por eso no estoy con Grabois. No comparto la metodología o la mirada de algunas expresiones sociales, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad cuando uno hace una lista”, concluyó Berni.

LA NACION