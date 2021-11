Sergio Berni volvió a despegarse del Frente de Todos y habló de una “pérdida rotunda” en las elecciones

Pasaron las elecciones y sin embargo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, continúa despegándose de las definiciones del Frente de Todos, pese a que de momento confirmó que se mantendrá en su cargo. Mientras que en el oficialismo se tomó el resultado de las generales con optimismo -amparados más que nada en la remontada bonaerense-, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof habló hoy de una “pérdida rotunda” y tensó aún más la relación con el presidente Alberto Fernández. Dijo que “no le cree” al mandatario cuando llama a una PASO para las presidenciales de 2023.

“Yo creo que fue una pérdida rotunda y tiene que ver con cuestiones de forma, más que de fondo”, consideró en Radio La Red Berni en cuanto al resultado de los comicios del domingo 14 de noviembre. Ese día el Frente de Todos quedó ocho puntos abajo de Juntos por el Cambio a nivel nacional y Victoria Tolosa Paz cosechó 38,53% de los sufragios en territorio bonaerense, contra 39,81% del opositor Diego Santilli.

Luego de la frase de la candidata frentetodista, quien analizó que al oficialismo le tocó “perder ganando”, Berni se mostró en desacuerdo con ese concepto y fue tajante. “Se gana cuando se gana y se pierde cuando se pierde. Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que este pueblo no nos ha votado”, sostuvo el ministro quien se mostró “cada vez más alejado desde lo político” con la fuerza que integra.

A pesar de hablar de una derrota como pocos funcionarios de las filas oficialistas, Berni evitó responsabilizar directamente a Fernández por el resultado. “No me corresponde ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, cada uno debe saber lo que hace”, deslizó el ministro de Seguridad, que no obstante recordó que cuando el expresidente fallecido Néstor Kirchner perdió las elecciones de 2009 renunció al Partido Justicialista. “Fue un gesto de entender el mensaje de las urnas, porque sino entendemos las urnas, la elección no ha tenido sentido más allá de renovar democráticamente lo que la Constitución manda. La voz del pueblo es la de Dios y se expresa cada dos años en las urnas”, expresó.

El llamado de Fernández a las PASO para 2023: “¿Por qué debería creerle?”

Aunque no lo culpó, el ministro negó que el Presidente haya tenido baja influencia en la conformación de las nóminas. “Si tuviera poco poder no hubiera puesto dos cabezas de lista: de la Provincia y de la Capital”, entendió.

Las fricciones en el vínculo con el primer mandatario quedaron a las claras cuando Berni consideró tardío el llamado de Fernández a dirimir en las primarias una candidatura entre las distintas terminales del Gobierno para 2023. “Déjenme que no le crea mucho a quienes dicen que va a haber PASO dentro de cuatro años”, comenzó Berni al respecto.

Consultado sobre si se refería al Presidente, respondió: “Discúlpenme, pero no tengo por qué creerle. ¿Por qué debería creerle? Este mecanismo habría que haberlo resuelto antes de las elecciones, no después. Me recuerda mucho a cuando mi hijo hace una macana y me dice ‘te prometo que no la hago nunca más’”.

“Sigo con el gobernador”

Esa distancia que expone públicamente con un sector del Frente de Todos todavía no es suficiente para dejar la conducción de su cartera. “Tengo una responsabilidad con el gobernador que es ser ministro de Seguridad más allá de las diferencias políticas que puedo tener con este espacio. Son dos cosas totalmente distintas y estoy esperando que se defina nuestro rumbo político, para ver qué definiciones vamos a tomar”, contó el ministro cuyo futuro está en tela de juicio desde antes de las elecciones, pero que le demuestra incondicionalidad a Kicillof, quien -según dijo- deberá definir su destino y que relanzará su gestión frente a los intendentes mañana.

“Sigo con el gobernador porque es de las pocas personas que ha entendido el fenómeno de la seguridad, lo ha comprendido en su complejidad, en su multidimensionalidad y no ha escatimado ningún esfuerzo material, ni humano, para revertir la situación. Las cuestiones están encaminadas, no son puros anuncios”, expresó el funcionario leal a Cristina Kirchner, que añadió: “Me parece que vale la pena esforzarse con lo ingrato que es este cargo. Ser ministro de Seguridad de la Provincia es el cargo más ingrato de la política argentina, pero cuando uno tiene un gobernador que comprende de lo que estamos hablando y hace todos los esfuerzos para revertirlo, es de buena persona seguir acompañándolo”.

Por otra parte, mientras continúan presos nueve policías de la Bonaerense acusados de asfixiar y matar a golpes a un hombre aprehendido en San Clemente del Tuyú, Berni volvió a cuestionar la autopsia, aunque sostuvo que si hay un mal accionar de la Policía tendrán “la máxima sanción”.

Incluso se refirió al asesinato de Lucas González, que involucra a tres policías de la Ciudad que se encontraban vestidos de civil, y destacó que en la Provincia las brigadas de inteligencia no están autorizadas a realizar tareas de seguridad ciudadana. “Cuando uno maneja 100.000 personas que están armadas todos los días en la calle y que son seres humanos, y las reacciones de los seres humanos son impredecibles, uno tiene que tratar de acortar las posibilidades de errores en esa imprevisibilidad”, explicó.