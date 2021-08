Sergio Berni y las disculpas de Alberto Fernández por la foto en Olivos: “Si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean”

Tras el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta en 2020, las críticas cruzadas por la filtración de la foto y los cuestionamientos a Alberto Fernández por haber responsabilizado a la primera dama de organizar el “brindis”, Sergio Berni también apuntó contra el Presidente con una carta.

“El perdón está en la base de toda sociedad. Sin perdón, los agravios se acumularían hasta formar una costra de rencores que harían imposible la vida en común”, comienza el escrito del ministro de Seguridad bonaerense, que se titula “Yo no fui, fue ella”.

Días atrás, Berni ya había sido tajante con su opinión sobre el episodio de la polémica. “Ojalá sea una foto trucha y no sea lo que no corresponda”, planteó el funcionario de Axel Kicillof, cuando el oficialismo aún no se había pronunciado al respecto.

Este domingo, el titular de cartera de Seguridad bonaerense formalizó su postura con la publicación de una carta, en la que juzgó la decisión del Presidente y cuestionó que no haya habido “reconocimiento de la falta propia y arrepentimiento”.

“Señor Presidente: nosotros tenemos que dar el ejemplo, ser mejores que los demás, ser más éticos, trabajar el doble, asumir los errores propios y cuidar a nuestros compañeros. Y a nuestras compañeras, claro. Porque si entregamos a nuestra compañera a la primera de cambio con el solo objeto de salvar nuestro pellejo, es difícil que nos crean capaces de defender los altos intereses de la Patria”, indicó Berni y cuestionó la estrategia para disculparse de Fernández.

Si bien el mandatario, en el marco de un acto en Olavarría, dijo: “Nunca quise esconderme detrás de nadie y siempre di la cara”; justificó el evento con las siguientes palabras: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis, no debió haberse hecho y lo lamento”.

En ese sentido, Berni postuló: “En el caso de la foto de cumpleaños, el Presidente en primer término negó el hecho. Luego no pudo seguir sosteniendo la falsedad de la noticia. Entonces eligió el camino de deslindar la responsabilidad hacia su propia mujer”.

El ministro de Kicillof le exigió a Fernández, ante todo, “que ponga fin a la práctica de justificar dialécticamente cualquier cosa con cualquier argumento”. Además, aclaró que no esperaba ningún tipo de flagelación en público del jefe de Estado, sino “algo más elemental y sencillo” como reconocer el error y disculparse de forma genuina.

“Se trata de decir que agotamos la paciencia de muchos y que llegó la hora de tomar la responsabilidad de gobernar el país con la seriedad que el asunto merece”, planteó Berni, con dureza.

Y agregó: “No me gusta hacer leña del árbol caído. Pero tampoco podemos encerrarnos en un mutismo complaciente y celebratorio de la insensatez y la irresponsabilidad. Estos episodios debilitan la política, debilitan un proyecto nacional, debilitan la legitimidad presidencial [...]. Y dan lugar a los discursos más retrógrados que acechan esperando los yerros nuestros para volver a la carga con los designios entreguistas de siempre”.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la Provincia aseguró que su carta no busca entorpecer la campaña del Frente de Todos, a menos de un mes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “No son reservadas las diferencias que tengo con el Presidente, no sólo de fondo sino de formas. Tengo diferencias de visión estratégicas”, había sostenido Berni hace pocos días en una entrevista.

“Hay quienes dicen que con estos razonamientos podemos poner en peligro la campaña. A esos compañeros les quiero decir que no se equivoquen, que quien esto escribe es un militante. El pueblo no es tonto y sabe que en esta elección se juegan sus propios intereses”, precisó en su carta.

