El fuerte cruce de Axel Kicillof con una periodista en un acto oficial: “No me faltes el respeto”

La visita de campaña del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la ciudad de Chivilcoy no empezó del todo bien, con una protesta de productores y comerciantes, y terminó peor, tras el fuerte cruce que mantuvo con una periodista durante una conferencia de prensa en la que también participaron el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y los precandidatos del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Todo comenzó cuando Carolina Gasparini, periodista del diario del interior La Gaceta del Oeste, le recordó un desafortunado chiste sobre el Covid-19 que el mandatario provincial había formulado el año pasado, que quedó registrado en video, se volvió viral y recibió numerosas críticas en las redes sociales.

"Se desencajó", dijo la periodista sobre la actitud de Axel Kicillof

Después de que Kicillof criticara a la oposición por sus actitudes “inconscientes” frente a la pandemia, la periodista tomó la palabra y dijo: “Gobernador, buenas tardes. Primero, no puedo dejar pasar que en abril de 2020 usted dijo ‘pongamos cara de coronavirus’ frente a una foto. Me parece que eso también es un acto de inconsciencia, pero más allá de eso, consultarle...”.

En ese punto, Gasparini no pudo continuar, porque el gobernador la interrumpió: “Faltarme el respeto no. Sí, yo dije eso, pero estábamos en un marco privado. Yo a vos te estoy respetando. No me faltes el respeto”.

Frente a la respuesta, la periodista insistió diciendo que el marco dentro del cual había realizado el chiste era un “acto público” y que “es una falta de respeto también para los vecinos que estaban atravesando una situación compleja”.

“Se desencajó y no me pudo responder nada”, dijo después Gasparini en diálogo con Jonatan Viale en radio Rivadavia. “Se desencajó con una falta de respeto que nunca existió”, agregó.

“Siempre me manejo con respeto y pienso qué es lo que le preguntaría la gente, porque soy parte de la sociedad; (el cruce) tuvo mucha repercusión y me parece que la clase política debería hacer una revisión de qué es lo que pasó”, finalizó.

LA NACION