La dura respuesta de la periodista que reveló la foto de Olivos a un colega de C5N

La periodista de LN+ Guadalupe Vázquez, quien sacó a luz la polémica foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, en Olivos, apuntó contra su colega Antonio Fernández Llorente, luego de que el conductor de C5N cuestionara de dónde había salido la imagen y exigiera que se revele su origen. “La que dio la primicia te contesta. ¿Querés saber dónde vivo, con quién duermo? Podés usar todo lo que quieras, no hay almohada más cómoda que una conciencia limpia”, replicó la conductora.

“¿Querés ensuciarme? ¿Querés que hable con tu exmujer que te denunció por violencia psicológica y por violencia en estado de ebriedad? ¿Querés que nos metamos en eso? Yo, no. No me muevo así”, apuntó con dureza Vázquez al inicio de su editorial en Radio Rivadavia.

“Y a quienes te mandaron les pido que tengan más dignidad. Al Gobierno le pido que hagan lo único que tienen que hacer: “Háganse cargo y pónganse a trabajar”, completó la periodista.

Las declaraciones de Fernández Llorente

De esta forma, Vázquez contestó a las recientes declaraciones de Fernández Llorente, quien en su editorial televisiva de ayer puso en duda el origen de la foto por medio de polémicas declaraciones que fueron calificadas por algunos como misóginas.

“En Twitter están todos muy enojados de por qué no hablamos de esto y le damos letra a la oposición. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. El hecho ocurrió, también coincido con que el Presidente debía pedir perdón y decir que se equivocó. Ahora, es bueno saber de dónde salió la foto, quién dio la primicia… dónde está, con quién sale”, expresó el periodista en una alusión directa a Vázquez.

No había visto este video. Comentario absolutamente misógino contra @guadavazquez mi total solidaridad con ella y absoluto repudio a Fernández Llorente. Consejo final abandonen la caza de brujas, admitan la comisión de un delito y no vuelvan al episodio cada vez más patético. https://t.co/nZAoIzFFix — Silvia Lospennato (@slospennato) August 13, 2021

“Y empezar a ver también la comunicación de la Casa de Gobierno, la comunicación presidencial. Porque del otro lado, Juntos tiene un aparato de propaganda enorme, un blindaje mediático enorme. Hay un grupo de impresentables que se pasean por todos los medios, menos por acá, que acá no vienen, dicen cualquier dislate y nadie les repregunta absolutamente nada”, concluyó Llorente.

