“Fabiola me debe estar macaneando”: la anécdota que contó Alberto Fernández en el primer acto junto a Yánez tras el escándalo

Con Fabiola Yáñez en primera fila y sin mencionar el festejo en Olivos, Alberto Fernández sigue en campaña y llegó hasta Misiones para relanzar el programa de incentivo turístico Previaje. Se trató del primer evento público de la primera dama tras el escándalo por las fotos del festejo de su cumpleaños el año pasado durante el momento de cuarentena más estricto del país.

Durante su alocución, el primer mandatario recordó una charla con su pareja sobre el lugar donde se estaba llevando adelante el anuncio.

“Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas, no hace mucho tiempo en este hotel, y me decía ´vos tenés que ver cómo se ven las cataratas’. Yo pensaba, está exagerando. Como ella quiere mucho a Misiones, pensé, está exagerando... no, no. Me debe estar macaneando”, arrancó Fernández mientras la transmisión oficial enfocaba a la primera dama.

El mandatario siguió: “Pero ahora que me doy vuelta y veo esas cataratas. Qué privilegio que tiene este lugar. Qué privilegio increíble que tiene este lugar. Que lugar maravilloso que tenemos los argentinos. Que maravilla tiene el mundo ahí atrás nuestro”.

El único comentario que hizo el Presidente sobre el escándalo del cumplaños en Olivos fue ayer, antes de un anuncio en Olavarría. Dijo: “Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta. Y yo nunca dejé de dar la cara”, arrancó Alberto Fernández, y siguió: “Yo le pedí a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores... gente que tenía problemas y necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas... tuve con cientos de personas”.

“Nunca ocultamos nada, hicimos público quiénes fueron a Olivos. Y el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”.

Fernández, con tono compungido, agregó: “Hoy (Santiago) Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

La comitiva que llegó hasta Misiones

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en la provincia de Misiones la presentación de la segunda edición del programa Previaje, 2021-2022, para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto, cuyo objetivo es fomentar el consumo y la demanda internos y dinamizar la cadena turística en todo el país.

Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. También participaron la primera dama y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié.

“Estoy muy contento de este plan que estamos lanzando. La gastronomía y la hotelería fueron las actividades más dañadas por la pandemia. Y ambas tienen un común denominador: el turismo”, comenzó Fernández su discurso. El mandatario además señaló que, producto de la crisis causada por el Covid-19, el sector turístico resultó severamente golpeado en toda la Argentina, pero advirtió que “el tiempo más ingrato de la pandemia se está terminando” gracias al avance de la campaña de vacunación.

“Hoy estamos acá para anunciar esto que es un mecanismo de ayuda para el turismo. Quisiera ver este verano Iguazú repleta de argentinos y de otros ciudadanos del mundo. También quiero que disfruten de otras partes del país, como mi Buenos Aires querido”, continuó el jefe de Estado. Y cerró: “Sé que los hombres y mujeres involucrados con el turismo la han pasado mal y sé que le cuesta levantarse. Voy a estar al lado de los que la pasaron mal. Los que cerraron su bar, restaurant u hotel, lo van a volver a abrir”.

LA NACION