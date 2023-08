Sergio Massa hizo campaña en Córdoba tomando distancia de la discriminación en obras y recursos del kirchnerismo

escuchar

CÓRDOBA.- De campaña en Córdoba desde anoche, el ministro y precandidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, eligió un discurso en el que puso distancia con el kirchnerismo por la discriminación en obras y recursos que ejerció durante años sobre la provincia. En el distrito en el que peor le va al oficialismo nacional desde el 2015, Massa habló de federalismo, elogió al gobernador electo Martín Llaryora y subrayó que la Nación “debe respetar” a Córdoba . Al ser consultado por la relación de fuerzas con Cristina Kirchner si llega a la Casa Rosada, luego del derrotero del gobierno de Alberto Fernández, buscó no dejar margen para la duda: “El Jefe del Gobierno claramente voy a ser yo, los que me conocen, y los que no, saben que es así”.

Entrevistado en Cadena 3 y ante la consulta del periodista Miguel Clariá sobre si indultaría a Cristina Kirchner, Massa buscó escapar del laberinto por arriba. “Creo que el tema supone dos condiciones: que exista una condena firme, que no hay; y una cuestión más importante, que es que la persona esté dispuesta a ser indultada. Y honestamente, no creo que Cristina quiera un indulto porque espera que la Justicia se expida en función de lo que ella cree que es su verdad”, resumió el ministro.

Ante el renovado planteo de Llaryora para rediscutir la política de subsidios al AMBA, Massa comparó al mandatario electo con José Manuel de la Sota: “Puedo estar en otro espacio y sentirme contento porque sé que será un gran gobernador. Sé que es un dirigente joven, capaz, preparado y con gran sensibilidad por los problemas de la gente. Si me toca ser presidente, me sentaré con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan”, dijo.

“Hay que terminar con la discriminación a Córdoba”, repitió en otras entrevistas a medios locales. En esa línea indicó que están trabajando para a fin de mes “anunciar la SUBE” en la provincia. “Está trabajando el Ministerio de Transporte de la Nación para que los cordobeses no sientan más la discriminación del boleto de colectivo. Esto le bajará el boleto de colectivo a los cordobeses y lo iguala con los habitantes del Gran Buenos Aires”.

Ese es uno de los temas en los que tanto Llaryora como el actual gobernador y también precandidato a presidente, Juan Schiaretti, vienen insistiendo desde hace años. El precio del boleto en Córdoba -como en la mayor parte de las grandes ciudades del país- duplica al que pagan los habitantes del AMBA.

El tigrense respondió a los dichos de Schiaretti acerca de que es “la cara del fracaso K”. Nuevamente, Massa apeló a De la Sota. “Esa cosa de etiquetar y titular con títulos fáciles para descalificar al otro no son parte de mi estilo y forma de hacer política. En eso aprendí mucho de De la Sota, que más que descalificar, proponía”, apuntó.

De la Sota fue el histórico socio político de Schiaretti. Ambos armaron el peronismo cordobés que gobierna la provincia desde hace 24 años y que la administrará un período más. En 2015, cuando De la Sota decidió concentrarse en el ámbito nacional, disputó la PASO del espacio UNA con Massa y perdió la interna. En 2018, el actual ministro también participó del diseño en el que estuvieron Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey que apuntaba a participar de la elección nacional del 2019, pero que se disolvió cuando él regresó al kirchnerismo y Pichetto al macrismo.

Massa con sindicalistas en la cena en Córdoba.

Anoche Massa compartió una cena con unos 50 sindicalistas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba, Héctor Morcillo, calificó al encuentro como “muy importante” y dijo que se contó con “una mayoría importante de organizaciones gremiales del movimiento obrero” de la provincia.

“Más de cincuenta organizaciones estuvimos presentes y escuchamos un discurso de Massa muy consustanciado con los objetivos y lo que piensa el movimiento obrero respecto a lo que está en juego en las próximas elecciones en nuestro país”, explicó Morcillo a Télam Radio. Algunos videos posteados de la cena en el salón Warcalde, donde también se lo ve al secretario de Industria Ignacio de Mendiguren, el ministro aparece cantando la marcha peronista con los referentes gremiales.

“Recupere la esperanza”

En el contacto con los periodistas, Massa también se refirió a la baja participación que se viene registrando en las elecciones. “Hay que apelar a que la gente recupere la esperanza. Lo que le tenemos que contar a los argentinos es que, más allá de la difícil transición que nos toca recorrer, viene un momento de aumento de producción y exportaciones, que cambia la balanza energética, que mejora la situación del sector industrial”.

A la hora de definir sus logros desde que asumió en Economía, hace un año, aportó: “Lo mejor que hice desde que estoy en el cargo ha sido evitar lo que todos cantaban como inexorable, que era una corrida y una hiperinflación. Pero pudimos estabilizar y rediscutir parte del acuerdo con el FMI”.

A la salida de una reunión con rectores de las universidades nacionales con sede en Córdoba, había una protesta en su contra impulsada por sectores de izquierda, por lo que optó por retirarse por una salida alternativa.