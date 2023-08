escuchar

El viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington, donde el miércoles espera cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrá en vilo al gobierno de Alberto Fernández, golpeado por la derrota electoral del domingo a la que le siguieron la vertiginosa escalada del dólar y los precios.

Más allá de medidas aisladas que se esperan para estos días, como un nuevo y provisorio acuerdo de precios con beneficios impositivos para las empresas que lo suscriban, Massa aguardará hasta su regreso de Washington para avanzar con medidas más de fondo, como una suma fija y el aumento de las asignaciones y jubiliaciones.

“Hay que ir a Washington, después estarán las medidas”, afirmaron cerca del Presidente en el inicio de una jornada en la que la portavoz Gabriela Cerruti negó que el ministro de Economía analice dejar su cargo, tal como él mismo lo desmintió anoche. Desde el Ministerio de Economía precisaron que la demora tiene que ver con “las gestiones que está llevando adelante (Guillermo) Michel” en relación a la fijación de precios máximos, y la necesidad de “lograr acuerdos” en las negociaciones con los sindicatos. ¿Y el dólar, que orilló ayer los $800 por unidad? “El ya dijo que va intervenir, y que si es necesario usará reservas”, contestaron cerca de Massa, que afirmó que dejará “por diez días” su “traje de candidato” para poner toda su energía en la crisis derivada de la debacle electoral.

“Está tranquilizando, ordenando, porque el triunfo de (Javier) Milei hizo que las acciones de las empresas argentinas se desplomen”, afirmaron desde el quinto piso del Ministerio de Economía. En ese sentido, Massa se reunió en las últimas horas con distintos gobernadores (Gustavo Sáenz de Salta, Juan Manzur de Tucumán), habló varias veces con el presidente Alberto Fernández y se reunió en el Congreso con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof para informarlos de los pasos a seguir en medio del tembladeral financiero y político.

En la conferencia de prensa, Cerruti calificó de “error” las declaraciones del diputado cristinista Eduardo Valdés, quien afirmó (al igual que el diputado y sindicalista Omar Plaini) que Massa debería dejar su cargo para dedicarse, precisamente, a la campaña. “Se expresó mal, y se lo hicimos saber”, dijo Cerruti en relación al diputado Valdés.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que Massa no renunciará al Ministerio de Economía

Y agregó: “Nunca estuvo en duda la continuidad del ministro, fueron rumores en el periodismo y en la city que hablaban de otra cosa”, dijo Cerruti en la conferencia de prensa matinal en Casa Rosada. Elogió el trabajo del ministro-candidato, que “trabaja hasta la madrugada”, y recalcó que continuará en el cargo “por su propio deseo y compromiso, y por el deseo y convicción del presidente y la vicepresidenta de la Nación”, detalló.

Anoche, Massa afirmó a TN que “vamos a resignar ingresos para compensar a las empresas y que no lo pague la gente”. También prometió “para la semana que viene” empezar con anuncios paliativos como una “suma fija como un tema a discutir en el marco de las paritarias”, en charlas con la CGT y el Ministerio de Trabajo. También anticipó “un esfuerzo (del Estado) en asignaciones familiares”, más “reforzar la AUH”, y “mirar el impacto en los jubilados” de los aumentos, sobre todo en el rubro medicamentos. “La gente tiene que entender que es que sabemos lo que le pasa, y el daño que hace la devaluación en términos de certidumbre. Pero al Fondo no lo traje yo”, enfatizó el ministro de Economía, quien de pasó confirmó que “cuando agarro el timón, no lo suelto”, en relación a su continuidad en el cargo.

Cerca suyo evitaron dar precisiones sobre los montos, pero aseguraron que estarán “en línea” con los daños que provocó la devaluación, a la que Cerruti prefirió denominar de otro modo. “Se fijó el tipo de cambio hasta el 30 de octubre, no hay ya esa variabilidad que había hasta ese momento”, afirmó la portavoz.

“Cuando se toma un crédito en cinco minutos como lo hizo Macri, es responsabilidad de Macri y del Fondo, todavía hoy no logra tratar de resolver ese problema (…) Se pedía una devaluación del 60 por ciento, se le dijo que no y quedó en 22 por ciento”, justificó Cerruti.

Y detalló que “se están discutiendo los nuevos precios fijos que se van a anunciar en las próximas horas. Muchas empresas que van a entrar al acuerdo y que habían aumentado los precios, se comprometieron a retrotraer esos aumentos”, afirmó, y detalló que los aumentos permitidos en el plan de Precios Justos será de “alrededor un 5 por ciento mensual por tres meses” para las empresas.

La presión interna sobre Massa para que instrumente medidas urgentes contra el alza de precios y la inflación tuvo como vocero, en las últimas horas, a su adversario derrotado en la interna, Juan Grabois. “Hay que responder con medidas concretas”, aseguró hoy Grabois a radio 10. “Con una devaluación siempre tiene que haber medidas compensatorias”, dijo el dirigente de la CTE, ya que " sino es una transferencia de ingreso brutal a los sectores concentrados”, aseveró.

