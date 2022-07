Silvina Batakis admitió que Alberto Fernández no la podía ubicar para ofrecerle el cargo

La flamante ministra de Economía Silvina Batakis reveló la razón por la que no pudo ser “ubicada” por el presidente Alberto Fernández, que se encontraba en plena reunión en la Quinta de Olivos -convocada con la intención de decidir y oficializar lo antes posible el reemplazo de Martín Guzmán-.

Durante una entrevista televisiva, y consultada sobre un presunto llamado del Daniel Scioli para avisarle que estaban tratando de contactarse con ella, Batakis confirmó lo sucedido y brindó detalles sobre la eventualidad que sufrió. “Lo que pasa es que yo estaba en la ciudad de la Plata”, dijo en un principio.

Sin dar precisiones aún respecto del motivo por el que no conseguían comunicarse con la exintegrante del equipo de “Wado” de Pedro, acotó a continuación: “El mundo va hacia una revolución 4.0 y Argentina tiene problemas de conectividad. Esto que digo tiene que ver con la anécdota que voy a contar ahora”.

La ministra Silvina Batakis en A Dos Voces - Enrique G. Medina

Finalmente, la líder de la cartera de Economía admitió que si bien cuenta con “teléfono fijo e internet”, días atrás le habían “robado los cables”. “En consecuencia, ahora no tengo ni teléfono fijo ni internet. No hay casi señal. Y eso que vivo a no más de 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Son esas dificultades que tenemos”.

“¿Es un palito para el ministro de Seguridad Sergio Berni?”, preguntó el conductor de Todo Noticias, interrogante que fue respondida pocos segundos después por Batakis: “No, de ninguna manera”. Sin embargo, denunció que “son lamentables las cosas que les pasan a los ciudadanos de a pie”.

Y concluyó: “Nosotros como ministros muchas veces pensamos que no tenemos que pasar por estas cosas. Pero yo padezco todavía este tipo de situaciones. Y es justamente esta la razón por la que estuve difícil de ubicar el pasado domingo por el presidente Alberto Fernández”.

La conversación entre Scioli y Batakis

El nombre de la exsecretaria del Ministerio del Interior surgió luego de 24 horas de intensas conversaciones entre el mismo Fernández y Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos); Juan Ross (secretario de Comunicación); Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados); Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica); Santiago Cafiero (Canciller); Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia) y Gabriela Cerruti (portavoz de la Presidencia).

El pasado lunes, el ministro de Producción Daniel Scioli dio detalles respecto de cómo Batakis surgió como potencial sustituta de Guzmán. Además de indicar que “eran una personas de confianza para distintos referentes”, remarcó que hubo algunas “dificultades” a la hora de contactarla para ofrecerle el cargo.

Silvina Batakis formó parte del Gabinete de Daniel Scioli Twitter @sbatakis

Primero, recibiría un llamado del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Sin embargo, ese contacto telefónico no terminaría por ser contestado. Luego llegaría el turno de Cafiero, que también tuvo intención de hablar con ella en nombre del Presidente para demostrar interés en su incorporación al gabinete.

Sería entonces Scioli quien tendría la fortuna de poder dar con ella. “Yo hablé con Silvina porque estaban tratando de ubicarla y ella, cuando la ubico, me dice ‘Estoy manejando, entrando a la ciudad, volviendo de no sé de dónde’. Le digo ‘Haceme el favor y comunicate con ellos’. Y me respondió: ‘Dígale que en 10 minutos me voy a poder comunicar, cuando estacione el auto’”, contó.