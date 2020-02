Guillermo Snopek: "No me dio orden ni Alberto ni Cristina"

Crédito: Twitter

El senador nacional del Frente de Todos por Jujuy Guillermo Snopek aseguró que no recibió órdenes del presidente Alberto Fernández ni de la vicepresidenta Cristina Kirchner para impulsar el proyecto de ley que pide declarar la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy por un año. El senador peronista remarcó que "hace tiempo" que viene planteando la necesidad de intervenir la Justicia provincial y acusó que hay sectores "interesados en mezclar las cosas".

"A mí no me dio orden ni Alberto [Fernández] ni Cristina [Kirchner]", dijo el senador a Radio 10. Además, afirmó que no deben tener "ningún temor" los jueces que cumplieron sus funciones "correctamente" y sí "deberían estar preocupados" los que hubieran actuado "de otra manera que no corresponde a la ley".

El proyecto para declarar la intervención del Poder Judicial de Jujuy surge luego de que se conocieron audios en los que Pablo Baca, entonces vocal y hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, menciona que los jueces que ordenaron detener a Milagro Sala no lo hicieron por sus delitos, "sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente a los cortes, a la quema de gomas".