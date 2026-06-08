Solo en Off | A días de volver a ser padre, Rodríguez Larreta cambia figuritas en Parque Rivadavia

Activo como en sus épocas de poder distrital y con la obsesión de retornar a la jefatura de gobierno como motor principal, Horacio Rodríguez Larreta continúa sus extensas recorridas –algunas desde muy temprano- por distintos barrios porteños, siempre haciendo hincapié en las obras que impulsó durante su gestión.

Convencido de que el Pro comandado por el actual alcalde, Jorge Macri, que irá por su reelección, y los libertarios que responden a Karina Milei en la ciudad terminarán confluyendo en una lista común para las elecciones del año que viene, Rodríguez Larreta conversa con “muchos” referentes opositores, con el objetivo de convertirse en el principal contrincante del eje amarillo-violeta el año que viene, por encima del kirchnerismo.

No da nombres, pero confía en que parte de la UCR, la CC-ARI y también del peronismo terminen eligiéndolo como principal contracara de la gestión porteña y el modelo de la “derecha”, compartido por libertarios y macristas. Una tesis que desde el edificio de la calle Uspallata relativizan, escépticos al analizar las posibilidades de que el Gobierno decida unificar fuerzas, o al menos competir en una interna.

Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta, cuando se confirmó su embarazo Instagram

Mientras pone a punto su por el momento modesta maquinaria pre-electoral, con el boca a boca como principal argumento y la colaboración de su mesa chica (Pablo Avelluto, Guadalupe Tagliaferri, Jorge Telerman, Emanuel Ferrario), el exjefe de gobierno espera ansioso un hecho trascendente: en pocos días más llegará Justo, el bebé que esperan junto a su esposa Milagros Maylin, primer varón para él luego de la llegada de sus dos hijas, la menor de diez años y con quien el actual legislador porteño comparte la euforia pre-mundialista.

Tanto es el fervor que padre e hija compartieron varios sábados y domingos una salida a Parque Rivadavia con un objetivo claro: el intercambio de figuritas del mundial, que en ese parque es pasión de multitudes todos los fines de semana. Este domingo, los dos volvieron al sitio de intercambio, y Serena completó su álbum, días antes del comienzo del torneo. Mientras su hija se fue contenta, Rodríguez Larreta volvió a escuchar el “volvé, Horacio”, con el que lo interpelan muchos porteños que se lo cruzan en la calle.

El Movimiento Evita se reconstruye con ayuda de Grobocopatel

Lejos de las mieles del poder nacional, y abrazados al destino de Axel Kicillof, en el Movimiento Evita se viven tiempos de cambio. Ya sin el liderazgo de su histórico referente, Emilio Pérsico, la actual conducción busca generar novedades, sin abandonar su anclaje en el territorio. Así surgió una curiosa alianza, la que unió a los ex piqueteros con el empresario Gustavo Grobocopatel, con herramientas digitales y destinadas a la tercera edad. “Grobo se entusiasmó con el proyecto, nos financió desde el inicio y está comprometido”, contaron desde la conducción del Evita, en relación a la aplicación CUIDAR, que conecta a cuidadores domiciliarios con el público que demanda esos servicios, ocupándose de todos los pasos del proceso.

Gustavo Grobocopatel durante el Congreso de Aapresid en Rosario marcelo-manera-7533

Con Alejandro “Peluca” Gramajo y Eduardo Ancona como cabezas visibles, desde el Evita aseguran que saldrán a “defender” a Kicillof de los embates mediáticos del cristinismo, más allá de que algunos de sus dirigentes, como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sigue pidiendo el “fin de la proscripción” hacia la expresidenta Cristina Kirchner.

El hijo de Alsogaray, con críticas al internismo del Gobierno

Su rostro, casi idéntico al de su padre, remite a aquellos días dorados del menemismo, en los cuales Alvaro Alsogaray y la Ucedé ocupaban lugares de privilegio. Lejos de aquellos tiempos, pero dispuesto a activar aquel sello taquillero, Alvaro Alsogaray (h) (hijo del recordado capitán ingeniero) se reunió días pasados con el exdiputado Alberto Asseff, dirigente del partido UNIR. Testigos del encuentro señalan que hubo sintonía, y que ambos dirigentes coincidieron en realizar un “trabajo político convergente” que incluya a sectores afines para que “el país cuente con una opción liberal republicana nítida”, una forma de dejar traslucir críticas al gobierno libertario.

Alvaro Alsogaray (h) junto a Alberto Assef, más dirigentes de la Ucedé y Unir.

Alsogaray y Asseff compartieron allí “la valoración sobre el rumbo macroeconómico y las metas de transformaciones estructurales que sostiene el gobierno”, pero plantearon dudas en el plano institucional. “Pareciera que algunos en el Gobierno no se percatan sobre la influencia negativa en la economía que tienen los desaguisados políticos”, coincidieron, y señalaron críticas en otras áreas de la gestión, como la educación y la infraestructura.

Sin wi-fi, Roberto Lavagna reapareció con un premio bajo el brazo

Luego de largos meses sin apariciones públicas, el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, reapareció ante flashes y cámaras el jueves pasado. Lo hizo en los tribunales de Comodoro Py, a los que concurrió en calidad de testigos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, que involucra a empresarios y miembros de los distintos gobiernos kirchneristas. En su segunda citación –la primera se suspendió por falta de wi-fi en el juzgado- Lavagna recordó la existencia de sobreprecios en el área de Vialidad, denunciados por él mismo antes de que Kirchner le aceptara la renuncia, en el hoy lejano 2005. Sin hablar de política, nada dijo Lavagna sobre un triunfo reciente que lo tiene más que contento.

Roberto Lavagna, junto a su esposa Claudine, en Expo Angus

El 19 de mayo pasado, en la Expo Angus de Otoño que se llevó a cabo en el predio de la Rural en Palermo, el ex ministro ganó el premio al Mejor Ternero Negro con el box 555 de Cabaña La Clo, que tiene junto a su esposa de nacionalidad belga Claudine Marechal, creada en 2008 en un campo de Máximo Paz, en Cañuelas. A falta del presidente Javier Milei, que estuvo en la edición de 2024, el representante del Gobierno en la expo fue el canciller Pablo Quirno.

Patricia Bullrich frustró su propio cumpleaños sorpresa

Luego de varios días en el centro de la escena, por su renovado desafío al Gobierno en el Senado, Patricia Bullrich decidió buscar algo de tranquilidad. Pasada la tormenta por su rechazo a avalar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, y a días de su cumpleaños número 70, que será el próximo jueves, la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores libertarios se enteró de que varios colaboradores le estaban preparando un festejo sorpresa, y lo desactivó de inmediato.

Patricia Bullrich ingresando al senado Santiago Filipuzzi

“Le queríamos organizar algo sin que se diera cuenta, pero se enteró y no quiso saber de nada”, comentó, divertido, uno de los colaboradores de la exministra de Seguridad, que decidió pasar su día junto su pareja Guillermo Yanco, que continúa con su faceta de actor en la calle Corrientes, su hijo y sus nietos pequeños. Lo curioso es que, según comentaron ellos mismos, varios de los libertarios convocados al frustrado convite habían entrado en pánico: no querían quedar mal con la homenajeada, pero tampoco enojar a Karina Milei, que suele revisar con lupa el sistema de lealtades en el espacio violeta.