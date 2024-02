escuchar

Habían pasado apenas unos minutos de las 17 del jueves pasado. En el piso 12 de Alem 650, el secretario de Trabajo, Omar Yasin, abría de manera virtual el Consejo del Salario. Del otro lado de la pantalla, lo escuchaban congregados en diferentes sitios empresarios y sindicalistas. En la calle, cientos de personas se habían movilizado para presionar por un incremento del salario mínimo, vital y móvil, congelado hace más de dos meses en $156.000.

“¿A quién representas?”, rompió el hielo Héctor Daer, conectado al Zoom desde el salón de reuniones de Sanidad y escolatado por Pablo Moyano y Carlos Acuña, los otros miembros del triunvirato de mando de la CGT. La pregunta fue para Julio Cordero, abogado del Grupo Techint que participa del encuentro virtual conectado desde la cuenta de la Unión Industrial Argentina (UIA). La consulta no fue casual: Cordero había sido parte de la comitiva que el gobierno de Javier Milei envió en diciembre a una cumbre secreta en la Uocra para debatir sobre la letra chica del capítulo laboral del decreto 70/2023, que está hoy judicializado a la espera de una definición de la Corte Suprema. Aquella vez, Cordero asistió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El Polo Obrero, durante la reunión del Consejo del Salario X

En la CGT identifican a Cordero como el secretario de Trabajo “en las sombras” y le atribuyen la redacción de los artículos de la reforma laboral que no avanzó en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que está ahora en la Corte. Cerca de Yasin rechazan que el abogado de Techint tenga influencia y cargo en el organismo, aunque reconocen que frecuenta las oficinas de Alem 650. “Participó de reuniones con nosotros en nombre del Gobierno”, denuncia Daer.

El tenso intercambio entre Daer y Cordero abrió el Consejo del Salario, que como se sabe no se alcanzó un acuerdo después de seis horas de debate virtual. Los 16 representantes sindicales pidieron un aumento de 85% a partir de febrero del salario mínimo y los 16 miembros de las cámaras empresariales lo rechazaron. El Gobierno, en su rol de mediador, debió laudar, como lo indica la ley de Empleo 24.013 en su artículo 143, pero no lo hizo. Mientras tanto, la inflación licúa los montos y el poder de compra del salario mínimo es cada vez menor.

La insólita vía de Princesamonto para conseguir una cita con el juez

El juez Daniel Rafecas acaba de publicar Pinche, su primera novela, y ávido por conocer las reacciones a su obra, el jueves pasado subió a Instagram una foto de sí mismo leyendo su libro, con la leyenda: “Repasando mi novela… quisiera ver comentarios de quienes la estén leyendo o la hayan terminado ! La ansiedad del autor jaja”. En medio de elogios y felicitaciones (”Dani, hay un don ahí”; “Capo doc”; “Como una golosina lo saboreo lentamente para que dure más”) irrumpió la respuesta de Princesamonto: “Hay que saber esperar. Yo espero algunas medidas de su juzgado desde hace más de 6 años”. Princesamonto es el seudónimo de Mariana Eva Perez, politóloga y escritora, e hija de desaparecidos. Y con ese mensaje consiguió una cita con el juez. “Vení a verme al juzgado, a ver cómo podemos avanzar, si querés mañana o la semana que viene”, le contestó Rafecas.

-Mañana a qué hora?

-14:30 podes ?

-allí estaré

El posteo en Instagram del juez y flamante escritor de ficción Daniel Rafecas Instagram

A los diputados libertarios les dieron la semana

El bloque de 38 diputados de La Libertad Avanza tuvo un fin de semana XXXL. Después de intensas semanas de trabajo por las idas y vueltas parlamentarias con el proyecto de ley ómnibus, los legisladores oficialistas tuvieron por fin un descanso y les concedieron la semana completa tras los feriados de carnaval. “Quédense en sus provincias”, fue el mensaje concreto que trasladó Oscar Zago, jefe de bancada.

Fue en el medio de las negociaciones sobre la posible convergencia con Pro, situación que incomodó a varios diputados libertarios ante el riesgo de quedar relegados a un segundo plano en la disputa electoral en sus pagos chicos. Muchos de ellos compitieron -o tienen intención de competir- contra candidatos amarillos, y hasta el día de hoy exhiben diferencias públicas con sus rivales para marcarles la cancha.

El diputado Oscar Zago, durante el debate de la ley ómnibus Fabián Marelli - LA NACION

Si bien todavía no hay definiciones sobre cómo y qué implicará el acuerdo entre Pro y LLA, los diputados de LLA miran de reojo a los macristas. “Todos apuntan a la próxima contienda electoral”, resumió uno de ellos, quien deslizó el descontento que genera entre sus colegas el posible copamiento de su espacio.

Jueves internacionales con Villarruel en el Senado

Dispuesta a no quedar eclipsada en el rol de “tocar la campanita” llamando a sesión, Victoria Villarruel se forjó una nutrida agenda de reuniones con embajadores de diferentes países a los que recibe en el Senado. En febrero, esos encuentros fueron celebrados todos los jueves y el último diplomático en entrevistarse con la vicepresidenta fue el representante de Portugal, José Frederico Viola de Drummond Ludovice. Antes habían visitado la Cámara alta los embajadores de España, María Jesús Alonso Jiménez, y de Francia, Romain Louis Nadal.

A diferencia de lo que ocurría con Cristina Kirchner, las reuniones son abiertas y con senadores invitados. Los temas de conversación, como suele ser común en este tipo de reuniones protocolares, están centrados en la profundización de las relaciones entre ambos países y las posibilidades de inversión en la Argentina. Así, Ludovice se mostró interesado en las energías renovables, a lo que la senadora Andrea Cristina (Pro-Chubut) le contó sobre la explotación de hidrocarburos en su provincia, pero también le manifestó al diplomático el desarrollo de la energía eólica en el territorio de la provincia que gobierna Ignacio Torres (Pro).

Victoria Villarruel recibió al embajador de Portugal

Pero durante la visita del representante lusitano también hubo lugar para los comentarios triviales. Como el del senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Adbala, quien recordó que de su visita a Portugal quedó impresionado por el Santuario de Fátima, en Lisboa, y la afición por unas “empanaditas de bacalao” que, al parecer, todavía recuerda con nostalgia y cariño. Al margen de la importancia de estrechar vínculos entre naciones, estas reuniones ayudan a los senadores a llenar sus agendas mientras esperan que Villarruel logre armar una sesión para cumplir su promesa de hacer funcionar al Senado.

Pepe Chatruc hizo un guiño mileista en la trama de Lali

Campeón en el Racing Club de Avellaneda dirigido por Reinaldo “Mostaza” Merlo que en 2001 cortó 35 años de sequía de La Academia, el exfutbolista José “Pepe” Chatruc fue uno de los tantos que se plegaron a la polémica que se desató entre el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito. Con un comentario en la red social X se mostró cercano a la postura presidencial y debió apelar a su abultada foja de servicios futboleros (jugó también en San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Platense y Quilmes, entre otros clubes) para contrarrestar la andanada de comentarios críticos.

A los que atacan y agreden, tengan en cuanta que me han puteado estadios con 60 mil personas. Un poquito me la banco. Besos — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) February 17, 2024

“Me choca que un artista cobre full cuando da un recital gratuito. Lo más sano sería que el artista done su trabajo o cobre algo simbólico. Es como los partidos a beneficio, en los cuales los jugadores no cobramos. Justamente es para ayudar o entretener, no para lucrar. Es ético”, planteó. Muchos internautas le replicaron con duras palabras. “A los que atacan y agreden, tengan en cuenta que me han puteado estadios con 60 mil personas. Un poquito me la banco. Besos”, les aclaró el exfutbolista, que también cultiva una carrera mediática en el ámbito del periodismo deportivo.

