Su nombre, que sigue provocando escalofríos cuando se repasa la dramática y sangrienta década del setenta, apareció otra vez, aunque el silencio sea, desde hace años, su mejor aliado. Mario Eduardo Firmenich, de él se trata, fue noticia meses atrás, cuando se supo que, a sus setenta y cinco años, consiguió un puesto como asesor rentado del polémico presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuarenta años después de ser condenado por la justicia argentina por distintos crímenes, como líder de la organización Montoneros.

Con extremo bajo perfil, el exlíder guerrillero sigue en Managua, amparado en su amistad con Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que esta semana tomó el control del Poder Judicial con la intempestiva destitución de distintos magistrados.

Según dirigentes que aún sostienen un vínculo esporádico con él desde Buenos Aires, Firmenich está enterado de los vericuetos de la realidad nacional, opina y comenta cada tanto artículos relacionados con la coyuntura. Nadie de la política local se atreve a confesar que lo frecuenta, convertido desde hace años en sinónimo de la violencia, y tal vez por temor a alguna represalia.

Daniel Ortega y Mario Firmenich

Su relación con la política, que tiene como vértices a algunos de sus antiguos compañeros, también pasa por lo familiar: su hijo Mario Javier es dirigente de La Cámpora y amigo de Andrés “Cuervo” Larroque, vive en las sierras de Córdoba, y tiene un perfil casi tan bajo como el de su padre.

El diario La Voz del Interior, que intentó comunicarse con él días atrás, detalló que Firmenich hijo, con un estilo de secretismo similar al de su padre, “ha ordenado a sus compañeros que no digan dónde vive, que no revelen su domicilio en Salsipuedes, su número de teléfono y su correo electrónico. No tiene Facebook, ni Twitter. Nada”, destacó el matutino.

Mario Firmenich en Chile LA NACION - Archivo

Desde la capital de Nicaragua, Firmenich sigue defendiendo al desprestigiado régimen nicaragüense. “Las prisiones preventivas por el blanqueo del dinero que financia la injerencia electoral norteamericana se ajustan a derecho” , escribió en un extenso artículo denominado “13 realidades que explican la situación de Nicaragua”, publicado en julio de 2021 en la web del Canal 6, medio oficialista que controlan los hijos de Ortega.

Macri acelera el operativo retorno a Boca Juniors

Nada dijo de fútbol en las redes sociales Mauricio Macri, por estos días muy activo en defensa de la candidatura de Javier Milei, pero además hincha fanático de Boca Juniors, club que presidió durante doce años, antes de su desembarco en la política.

Ausente Macri por decisión propia del estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Boca Juniors disputó (y perdió) la final de la Copa Libertadores con Fluminense, quien sí estuvo allí fue Andrés Ibarra, exministro de Modernización y exmanager del club, candidato a presidente en las elecciones del sábado 2 de diciembre, nada menos que contra Juan Román Riquelme, ídolo boquense, actual vicepresidente de la entidad y enemistado desde hace años con Macri.

Andrés Ibarra (con remera azul, en el centro), en las playas de Río de Janeiro.

Si antes del partido Ibarra se tenía fe, y a sus íntimos les comentaba que había “mucha bronca” en los socios contra la actual conducción, la derrota del xeneize le dio un espaldarazo. “Con tranquilidad, tenemos chances” , comentaban cerca de Ibarra, que durante el viaje a Brasil recogió adhesiones para la difícil elección que le espera.

Jorge Macri y un posible “premio” para García Moritán

Profundo hermetismo prima en el búnker de Jorge Macri, ya electo jefe de gobierno porteño luego de la renuncia de su contrincante, Leandro Santoro, a disputar el balotaje en la Ciudad. “Hay que esperar a ver quien gana el 19, no es lo mismo”, dicen cerca del todavía ministro de Gobierno porteño, aunque los rumores sobre la integración de su equipo ya corren como reguero de pólvora.

Uno de los más mencionados es Roberto García Moritán, el legislador porteño que bajó su candidatura a competir con Jorge Macri, y de ese modo facilitó su triunfo en las reñidas primarias contra Martín Lousteau.

Apertura de la Exposición Rural 2023 Fabián Malavolta - LA NACION

El lugar que podría ocupar García Moritán, alias “pampito”, por su pareja, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, sería nada menos que el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy en manos del referente de la UCR porteña, José Luis Giusti.

“Nadie quiere dejarlos sin nada, pero nosotros ganamos, los radicales perdieron. Así que van a tener que venir a negociar”, advierten desde la mesa chica del jefe de gobierno electo.

Rodríguez Larreta busca revancha con nuevo sello

Repuesto de la dura derrota en las Paso a manos de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta da señales concretas de que no piensa retirarse a cuarteles de invierno cuando finalice su mandato en la ciudad, el 10 de diciembre.

Además de sus recientes apariciones mediáticas, en las que mostró divergencias con Mauricio Macri y marcó distancias con el candidato libertario Javier Milei, el jefe de gobierno porteño dejó en claro a sus colaboradores que está pensando en continuar en política y, sentando su posición sobre distintos temas, hacer oír su voz.

Horacio Rodríguez Larreta Captura de Video

“Está pensando en generar contenidos y hacer conocer sus posturas desde una fundación, no hace falta un cargo para eso” , comentan quienes conocen el pensamiento de Rodríguez Larreta, quien fundara allá lejos el denominado grupo Sophia. Además de trabajar en la transición con su sucesor, Jorge Macri, y con muchos menos mensajes en su WhatsApp (“bajaron a un 30 por ciento”, dicen a su lado), el todavía alcalde porteño cree que podrá sostenerse en la escena política y no descarta –aunque falta mucho para eso– una candidatura a diputado, dentro de dos años.

Nervios en la DAIA por la demora de Massa

Los minutos pasaban, sin freno, en el hotel Four Seasons, donde la DAIA escenificó el lunes por la tarde su respaldo al Estado de Israel y su condena al terrorismo de Hamas, con la presencia de primeras figuras de la escena política, judicial, empresarial y sindical del país.

Había, con todo, un dirigente acaso más nervioso que otros: se trataba de Gustavo Michanie, secretario de Relaciones Interinstitucionales de la entidad judía y simpatizante peronista, quien intentaba convencer a los escépticos de que el ministro y candidato Sergio Massa, ya atrasado, finalmente asistiría. “Va a venir, quédense tranquilos”, insistía Michanie, mientras otros integrantes de la Comisión Directiva atrasaban el inicio del acto, a la espera de la llegada del tigrense.

Sergio Massa en el acto de la DAIA saluda embajador de Estados Unidos, Marc Stanley Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sus silenciosos ruegos tuvieron éxito: pasadas las 19.30, una hora después de la cita pactada, Massa llegó por una puerta lateral, se sentó en primera fila, y compartió el reclamo por los rehenes secuestrados junto al embajador norteamericano, Marc Stanley, familiares de los retenidos en la franja de Gaza, y a distancia de otros políticos como Patricia Bullrich. “¿Vieron? Les dije que iba a llegar”, se felicitaba Michanie, aliviado.